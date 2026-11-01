北韓稱成功測試集束彈彈頭　摧毀面積高達13公頃

北韓官媒10月31日報道，國防科學研究機構近日測試一項重大武器系統，主要評估可搭載於戰術彈道導彈的集束炸彈彈頭，其實戰適用性及破壞威力。當局宣稱能摧毀面積達12至13公頃的目標區域，並計劃在2026年底前，讓軍方部隊依需配備。 據《路透社》報道，北韓中央通信社（KCNA）指出，此次測試重點在於評估集束炸彈彈頭搭載戰術彈道導彈後的作戰適應性與威力。北韓導彈總局一名官員透露，集束炸彈彈頭共有4種類型，但並未進一步說明各類彈頭的具體規格及用途。

預計年底前可裝備 測試結果顯示，標準型2號集束彈頭在最高密度條件下，能夠摧毀12至13公頃的目標區域，相當於約12萬至13萬平方米。北韓並表示，預計在今年底前，依照不同作戰任務需求，讓部隊具備運用所有類型集束炸彈的能力。 集束彈藥通常會在空中或接近目標時釋放大量子彈藥，藉此擴大攻擊範圍，對大面積區域內的人員及裝備造成破壞。由於子彈藥可能無法全部引爆，未爆彈也可能在戰後持續構成平民安全威脅。

早日發射約10枚導彈 除了集束彈頭測試，平壤近期也接連展示軍事實力，包括多次試射導彈及舉辦無人機展覽。分析人士認為，相關動作可能是北韓持續推動軍事現代化的一部分，藉由發展不同類型武器，提升部隊在現代戰場上的作戰能力。 值得注意的是，北韓10月29日才從東部海岸向海上發射約10枚彈道導彈，時間恰好碰上德國總理默茨（Friedrich Merz）訪問南韓並出席峰會。近期一連串軍事展示，也使朝鮮半島安全情勢再度受到關注。 《路透社》指出，北韓近年派遣部隊赴烏克蘭戰場，支援盟友俄羅斯，外界認為這也讓北韓有機會累積現代戰爭經驗。此次測試集束彈頭，則進一步顯示北韓正持續發展戰術導彈的不同彈頭配置。