G20外長會議無公報及合照　西方多國拒與俄羅斯同框

為期兩天的G20外長會10月31日在美國亞特蘭大落幕，受到烏克蘭危機、美伊衝突及美國關稅政策等議題影響，各國立場分歧嚴重，最終未能達成共識，也沒有發布聯合公報。中方代表、外交部副部長馬朝旭喊話，籲成員國負起維護世界和平穩定責任。
據官方《新華社》報道，本次會議由美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）主持，與會各國針對地緣政治、能源安全及全球供應鏈等議題展開討論。魯比奧在閉幕記者會上指出，各方都認同保障霍爾木茲海峽、黑海等重要海上通道航行自由的重要性，但要形成各國普遍接受的解決方案，仍有大量工作需要完成。
中國：G20應維護世界和平穩定
外交部副部長馬朝旭則在會中表示，當前國際形勢深刻演變，地緣政治局勢緊張，全球發展議程嚴重滯後。中方提出全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，主張透過對話而非對抗、結伴而非結盟，以及互利共贏而非零和博弈，為化解國際及地區爭端發揮重要作用。
馬朝旭呼籲，G20應承擔維護世界和平穩定的責任，推動地區熱點問題降溫，從根源解決衝突，並加強全球安全治理。他也強調，各國應深化能源安全與永續發展合作，提高能源可負擔性、推動能源結構轉型，同時以實際行動維護全球產業鏈及供應鏈穩定。
南非缺席引發部分分歧
不過，會議期間，各國在烏克蘭危機、美伊衝突及美國關稅政策等問題上仍存在嚴重分歧。多名與會代表認為，相關衝突已推升全球燃料成本，進一步加劇國際貿易不確定性。此外，外界也憂心美國可能在11月3日期中選舉後再次對伊朗發動軍事打擊，以及伊朗隨後採取報復行動，恐使中東局勢再度升溫。
值得注意的是，外長會開幕當天，美方臨時取消傳統的外長集體合影。據悉，部分歐洲國家、澳洲及加拿大代表反對與俄羅斯外長拉夫羅夫同框，讓原定的外交場合出現變數。此外，美國政府未邀請G20成員、去年輪值主席國南非參加本次會議，也引發部分分歧。
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