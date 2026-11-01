G20外長會議無公報及合照　西方多國拒與俄羅斯同框

為期兩天的G20外長會10月31日在美國亞特蘭大落幕，受到烏克蘭危機、美伊衝突及美國關稅政策等議題影響，各國立場分歧嚴重，最終未能達成共識，也沒有發布聯合公報。中方代表、外交部副部長馬朝旭喊話，籲成員國負起維護世界和平穩定責任。

據官方《新華社》報道，本次會議由美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）主持，與會各國針對地緣政治、能源安全及全球供應鏈等議題展開討論。魯比奧在閉幕記者會上指出，各方都認同保障霍爾木茲海峽、黑海等重要海上通道航行自由的重要性，但要形成各國普遍接受的解決方案，仍有大量工作需要完成。