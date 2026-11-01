烏「氣球掛無人機」新戰術擾俄空域 近千班航班延誤或取消(有片)

烏克蘭近日以新戰術——利用氣象氣球將自殺式無人機帶到高空後再釋放，以干擾俄羅斯首都莫斯科一帶的空域運作，企圖癱瘓莫斯科航空樞紐。 親克里姆林宮的軍事頻道指，烏方正利用這種非常規方式迫使莫斯科周邊空域關閉。據報，氣球會先把無人機帶至高空及目標區域附近，再放飛無人機以達到最大破壞效果。俄方稱，除這類新戰術外，烏克蘭近日亦持續發動無人機襲擾，導致俄羅斯多地航空運作受阻，全國接近1,000班航班延誤或取消。 大批旅客滯留 莫斯科主要機場擠滿人龍

網上流傳片段顯示，莫斯科謝列梅捷沃國際機場(Sheremetyevo Airport)內出現大批滯留旅客及排隊人潮。至當日下午，當地已有84班航班延誤、45班取消。機場附近亦被發現有濃煙升起，有消息懷疑是一架無人機在附近墜毀；亦有報道指濃煙位置接近俄羅斯石油公司Rosneft的一處油庫。

另一座供俄羅斯官員及重要貴賓使用的伏努科沃機場(Vnukovo Airport)，則有119班延誤及10班取消。有乘客表示，由於飛往莫斯科的航班無法降落，部分飛機被迫停留在其他機場，導致旅客一連數天未能成行。 除了莫斯科外，西伯利亞最大機場新西伯利亞機場(Novosibirsk Airport)約有100班航班受影響；聖彼得堡普爾科沃機場(Pulkovo Airport)則錄得138班航班延誤或取消。 不少旅客批評當局資訊不足。一名身處俄羅斯廉航Pobeda航空航班上的女子表示：「機上有兒童，但沒有食物，只有飲用水。」俄羅斯國防部稱，過去兩天半內已擊落2,690架烏克蘭無人機，屬整場俄烏戰爭中其中一次最高紀錄。

烏以「氣球掛無人機」片段︰