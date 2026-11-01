紐約州新法限制18歲以下使用聊天機械人 AI被禁生成讓用戶以為AI是人類等內容

美國紐約州州長霍楚爾(Kathy Hochul)近日簽署一項新法案，限制未滿18歲兒童及青少年使用人工智能(AI)聊天機械人。這是美國當局迄今針對消費者導向AI模型採取的最廣泛限制措施之一。

紐約州的新法規要求ChatGPT這類AI聊天機械人的營運商驗證用戶年齡，若用戶未滿18歲，須對他們使用AI介面的某些功能加以限制。其中，若用戶為未成年人士，AI聊天機械人不得生成任何可能讓用戶以為AI「是人類、具有生命或具有人類情感」的內容。

此外，AI亦被禁止生成會讓用戶認為AI「與用戶擁有個人關係、專業關係或扮演權威角色」的內容，也不得將生成內容定調為「個人觀點」。