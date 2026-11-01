日本退稅新制｜今起退稅有新安排！須先付再在機場退稅

日本今日(11月1日)起實施先付款後退稅的新退稅安排，即購物時須先付消費稅，離境時才在機場辦理退稅。

在新的退稅機制下，舊有的「即買即扣」取消，不再在店內即時免稅。同一店舖、同一天購物金額(未連稅)達5,000日圓(約248港元)的旅客，今起可享免稅優惠，購物時須出示護照等證件。店方或會提供J-TaxRefund及Global Blue等退稅平台供顧客使用，綁定護照、聯絡方式及設定收款帳戶等。旅客亦可於部分大型商場的服務中心預先登記其他退款收款方式。

旅客須於購買後90天內離境，帶同護照、免稅商品及收據，使用機場的退稅自助機；又或登入Visit Japan Web線上辦理退稅手續，但目前暫得成田、羽田、新千歲、中部、關西、福岡及那霸7個熱門旅遊景點機場，可於出境大堂連接海關專用Wi-Fi，直接用手機登入Visit Japan Web線上辦理。