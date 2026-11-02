日本昨起實施退稅新安排 旅客須先繳付再在機場退稅

日本昨日(11月1日)起實施先付款後退稅的新退稅安排，即購物時須先付消費稅，離境時才在機場辦理退稅。
在新的退稅機制下，舊有的「即買即扣」取消，不再在店內即時免稅。同一店舖、同一天購物金額(未連稅)達5,000日圓(約248港元)的旅客，昨起可享免稅優惠，購物時須出示護照等證件。店方或會提供J-TaxRefund及Global Blue等退稅平台供顧客使用，綁定護照、聯絡方式及設定收款帳戶等。旅客亦可於部分大型商場的服務中心預先登記其他退款收款方式。
旅客須於購買後90天內離境，帶同護照、免稅商品及收據，使用機場的退稅自助機；又或登入Visit Japan Web線上辦理退稅手續。但目前暫得成田、羽田、新千歲、中部、關西、福岡及那霸7個熱門旅遊景點機場，可於出境大堂連接海關專用Wi-Fi，直接用手機登入Visit Japan Web線上辦理。
同一筆交易商品不齊或無法退稅
辦理退稅手續時，倘系統顯示綠色代表完成手續，可前往託運行李；紅色則須交由海關人員核對。當海關要求查驗時，旅客須出示所有免稅商品；同一筆交易若缺少其中一件商品，該筆交易的所有商品都可能無法退稅。旅客之後可託運行李，而商品託運後無法再取出供海關查驗，因此必須在行李託運前完成退稅程序。確認資料無誤後，系統會啟動退稅流程。退款將按登記時所選的途徑發放，包括信用卡、轉帳、電子支付或部分機場現金退款。款項到帳時間視乎各平台而定，旅客毋須等到返抵原居地才收款。另外，商品不再區分一般品與消耗品，消耗品不須再放入密封袋；新制亦取消消耗品的50萬日圓(約2.48萬港元)購買上限：而食品及化妝品等消耗品若在日本境內食用或使用，將無法退稅。