商務機佛州俯衝墜毀爆炸　駭人畫面曝光　機上9人全罹難(有片)

美國一架商務噴射機在佛羅里達州棕櫚灘一條主要公路附近墜毀爆炸，交通部長Sean Duffy在社交媒體發佈消息確認，飛機當地時間星期日下午墜毀，機上9人全部罹難。墜機地點距離美國總統特朗普的海湖莊園僅約14公里，亦引發關注。
事發在當地周日(1日)中午約12時50分，涉事的是一架「Learjet 60」噴射機，由德州起飛前往巴哈馬，途中在棕櫚灘居民區一條主要公路附近墜毀爆炸。現場周邊不僅有住宅，也有商家及餐廳，平時車流量相當大現場殘骸散落一地，大批消防及緊急救援人員都趕往現場處理，警方也封閉軍事大道附近的雙向道路，呼籲駕駛人避開事故區域改走其他路線，幸地面暫時沒有傷亡報告，約600人受事件影響要臨時疏散。
機上9人的身分未對外公布
網上影片顯示，涉事噴射機快速以近乎垂直角度俯衝墜毀，隨即發生爆炸，冒出巨大火球及濃煙。另一段影片可見，撞擊導致電線桿倒塌及撞出巨大坑洞。美國聯邦航空總署(FAA)已派遣團隊前往現場，協助國家運輸安全委員會(NTSB)調查事故原因。至於飛機為何突然墜毀以及機上9人的身分，目前當局尚未對外公布。
A Learjet 60 (N722BD) from Austin crashed into a Greenacres, FL mobile home park near Military Trail & 10th Ave N after a rapid vertical descent. The impact downing power lines caused a huge fireball and crater. Officials report multiple fatalities; totals remain unconfirmed. Florida - Plane Crash— GeoTechWar (@geotechwar) November 1, 2026
🇺🇸 TRAGEDY IN PALM BEACH: A PRIVATE PLANE HAS CRASHED, REPORTING MULTIPLE FATALITIES AND DAMAGE TO HOMES. HEARTBREAKING NEWS. https://t.co/lrKohU2c7S https://t.co/oTthqePTsF— Rabindra. 🚩 (@rabindraX238) November 1, 2026