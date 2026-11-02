商務機佛州俯衝墜毀爆炸　駭人畫面曝光　機上9人全罹難(有片)

美國一架商務噴射機在佛羅里達州棕櫚灘一條主要公路附近墜毀爆炸，交通部長Sean Duffy在社交媒體發佈消息確認，飛機當地時間星期日下午墜毀，機上9人全部罹難。墜機地點距離美國總統特朗普的海湖莊園僅約14公里，亦引發關注。

事發在當地周日(1日)中午約12時50分，涉事的是一架「Learjet 60」噴射機，由德州起飛前往巴哈馬，途中在棕櫚灘居民區一條主要公路附近墜毀爆炸。現場周邊不僅有住宅，也有商家及餐廳，平時車流量相當大現場殘骸散落一地，大批消防及緊急救援人員都趕往現場處理，警方也封閉軍事大道附近的雙向道路，呼籲駕駛人避開事故區域改走其他路線，幸地面暫時沒有傷亡報告，約600人受事件影響要臨時疏散。