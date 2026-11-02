男子持槍挾持3歲兒　警察果斷開槍　父子齊喪命(有片)

美國拉斯維加斯一名3歲男童，今年2月被父親持槍脅持，警方開槍營救期間中彈身亡，警方當時宣稱男童死於其父親開槍所致，但最新的調查結果顯示，無法確認男童死於哪把槍，男童有可能死於警察亂槍之下。
綜合報道，事發於2月3日凌晨在拉斯维加斯南部。警方10月28日在聽證會公布的事發畫面，當時男童的母親報案稱遭到28歲伴侶Quinton Baker毆打，Quinton還揚言殺了她和3歲兒子，警方抵達現場時，Quinton正用手槍指著兒子的胸口走出大廈，他當時聲稱要找孩子的母親並打算自殺。警方擔心他發難開槍，於是宣布射擊，槍聲隨即連續響起。
男童頭部和左臀中槍送院不治
報道指，當時26歲警察Damon O'Donnell開了2槍，39歲警察Jonathan Lowe開了3槍，一名警官立即怒罵：「不！我要殺了你們這群白癡，為甚麼要開那麼多槍！」事後Quinton身中4槍當場死亡，而男童頭部和左臀中槍送醫後宣告不治。警方起初認定男童死於其父槍下，但聽證會上驗屍官的報告顯示，無法確認男童中彈源於哪一把槍枝，也就是槍殺男童的可能是父親、也可能是警察。外界警方向抱著幼童的男子開槍的做法是否適當引發巨大爭議，但檢方目前表示，不會對警員提出刑事訴訟。
🚨 NEW: Las Vegas police release bodycam of officers opening fire on a dad holding his 3-year-old son at gunpoint. "Hey, hey, take the shot." Seconds later an officer yells "Why are we shooting a hundred shots?" https://t.co/82epOGIIs8— Patriot (@_Patriot1776Q_) October 29, 2026