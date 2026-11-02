男子持槍挾持3歲兒　警察果斷開槍　父子齊喪命(有片)

美國拉斯維加斯一名3歲男童，今年2月被父親持槍脅持，警方開槍營救期間中彈身亡，警方當時宣稱男童死於其父親開槍所致，但最新的調查結果顯示，無法確認男童死於哪把槍，男童有可能死於警察亂槍之下。

綜合報道，事發於2月3日凌晨在拉斯维加斯南部。警方10月28日在聽證會公布的事發畫面，當時男童的母親報案稱遭到28歲伴侶Quinton Baker毆打，Quinton還揚言殺了她和3歲兒子，警方抵達現場時，Quinton正用手槍指著兒子的胸口走出大廈，他當時聲稱要找孩子的母親並打算自殺。警方擔心他發難開槍，於是宣布射擊，槍聲隨即連續響起。