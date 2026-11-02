美國中期選舉｜特朗普：若民主黨控制國會兩院　將運用總統否決權

美國中期選舉當地時間星期二(3日)舉行，改選國會眾議院全部435個議席、以及參議院100個議席中的35個，民調顯示，民主黨有機會從共和黨手中奪得兩院控制權。屬於共和黨的總統特朗普表示，如果民主黨勝選，取得國會控制權，他會運用總統否決權，令對方就會願意透過談判達成協議。
特朗普被問到，如果他所屬的共和黨失落兩院控制權，他會怎樣應對，特朗普答，他不會讓民主黨人的法案通過，如果國會將法案提交總統簽署，他會運用總統否決權，持續一段時間後，對方就會願意透過談判達成協議。
據報白宮擬定不靠國會施政計劃
外電引述白宮官員和消息人士報道，白宮最近半年為民主黨可能重掌國會擬定計劃，以便透過行政權力繼續推進特朗普的主要政策，不靠國會施政。報道指，白宮副幕僚長米勒、白宮管理和預算辦公室主任沃特等高級官員自4月起，一直與白宮法律顧問合作，研究特朗普在未獲國會批准之下，可就實施新關稅、收緊移民、降低住屋成本等，採取哪些行政措施，以及有哪些優先事項可以動用已獲國會批准的資金來推進。據報特朗普已聽取相關工作匯報和參與討論，對計劃感到放心。
今次中期選舉，被視為特朗普第二個任期的「成績表」，以及2028年大選的前哨戰。民意調查顯示，特朗普的個人支持度不高，可能令民主黨至少贏得國會一個議院，甚至連奪兩院控制權的機會。特朗普表示，希望不必為此感到擔心。