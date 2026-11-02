美國中期選舉｜特朗普：若民主黨控制國會兩院　將運用總統否決權

商務機佛州俯衝墜毀爆炸，駭人畫面曝光，機上9人全罹難。(AP)

美國中期選舉當地時間星期二(3日)舉行，改選國會眾議院全部435個議席、以及參議院100個議席中的35個，民調顯示，民主黨有機會從共和黨手中奪得兩院控制權。屬於共和黨的總統特朗普表示，如果民主黨勝選，取得國會控制權，他會運用總統否決權，令對方就會願意透過談判達成協議。

特朗普被問到，如果他所屬的共和黨失落兩院控制權，他會怎樣應對，特朗普答，他不會讓民主黨人的法案通過，如果國會將法案提交總統簽署，他會運用總統否決權，持續一段時間後，對方就會願意透過談判達成協議。



