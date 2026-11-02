萬聖節｜美國周末發生最少6宗校園槍擊案　釀3死30傷

其中，科羅拉多州波德市（Boulder）一場大型學生派對發生槍擊，一名19歲科羅拉多大學學生死亡，另有一名學生受傷。警方表示，派對因噪音問題遭警方勒令結束後，約90分鐘有一群人試圖強行進入屋內，隨後爆發槍擊。目前警方已確認兩名涉案嫌疑人身分。

美國萬聖節周末接連發生槍擊事件，多間大學周邊城鎮成為暴力事件熱點。根據美國傳媒報道，10月31日至11月1日期間，全美至少發生6宗與大學校園周邊相關的槍擊案，造成3人死亡、30人受傷，事發地點包括科羅拉多州、阿拉巴馬州、伊利諾州、印第安納州、特拉華州及密歇根州。

阿拉巴馬州伯明翰市（Birmingham）則在年度大學美式足球賽「Magic City Classic」結束後發生槍擊，造成1人死亡、8人受傷，其中1人傷勢危殆。警方已拘捕一人。

伊利諾州布盧明頓市（Bloomington）鄰近伊利諾衛斯理大學的地區也發生槍擊事件，一名19歲女子死亡，另有7人受傷，其中1人傷勢危殆。

此外，特拉華大學附近的新瓦克市（Newark）至少6人遭槍擊；密歇根州立大學附近則發生兩宗槍擊事件，多人受傷。印第安納州布盧明頓市靠近印第安納大學的酒吧街，也有7人在萬聖節慶祝活動期間遭槍擊，傷者年齡介於17至27歲，警方已拘留一名18歲男子，但尚未確認他是否為槍手。

警方表示，多宗案件發生在萬聖節派對、學校活動及大型體育賽事期間，現場人潮眾多，槍響後不少民眾驚慌逃竄。目前各地警方仍調查犯案動機及疑犯身分，部分案件尚未有人被正式起訴。