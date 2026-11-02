印度反對派於新德里發起大型示威　要求選舉委員會主席下台

這場示威由國大黨領袖Rahul Gandhi帶領，獲得反對派聯盟、學生團體及青年運動組織支持。示威者從新德里市中心遊行至指定集會地點拉姆利拉廣場（Ramlila Maidan），高舉印度國旗及政黨旗幟，要求捍衛民主制度，並指控選民名冊遭到不當刪除，形同剝奪公民投票權。

印度反對派於11月1日在首都新德里舉行大型示威，要求首席選舉委員Gyanesh Kumar辭職，抗議政府大幅修改選民名冊涉嫌偏袒執政的印度人民黨（BJP）。當局事前部署大批警力及鎮暴車輛，加強保安並實施交通管制，以防示威活動失控。

爭議焦點在於印度自去年啟動的選民名冊全面審查，至今已有超過1.3億名選民從名單中被刪除。反對派質疑，這可能不成比例地影響穆斯林及其他少數族群選民，藉此提高執政黨在選舉中的優勢，並要求首席選舉委員Gyanesh Kumar下台。

印度選舉委員會否認偏袒執政黨

印度選舉委員會否認偏袒任何政黨，強調名冊修訂是為了清除重複登記、已故人士及不符合資格的選民資料，被誤刪的選民也可以重新登記。印度人民黨批評反對派有心質疑合法的選舉程序，企圖破壞民主制度。

印度衛生部長Jagat Prakash Nadda將這場示威形容為「精心策劃的鬧劇」，指控反對派打著捍衛民主的名義，企圖讓國家陷入混亂。

這波抗議自9月底以來持續延燒，分析人士認為，反對派聲勢逐漸擴大，已成為印度總理莫迪2014年上台以來面臨的重大政治危機之一。不過，莫迪政府目前仍維持穩定，印度下一屆大選預定於2029年舉行。