俄烏戰爭｜俄烏空襲警報app接連遭網攻 發出核戰假警報 兩宗事件關連性未明

俄羅斯周一(2日)表示，向民眾發布無人機攻擊等威脅警報的手機應用程式(app)遭到大規模網絡攻擊，數小時前的周日深夜，烏克蘭也懷疑國內的空襲警報系統遭黑客入侵，曾發出核輻射威脅的假警報。傳媒指，目前未清楚兩宗事件是否有關連。

莫斯科緊急事務部周一凌晨在通訊軟件Telegram發文警告，「請注意！俄羅斯緊急事務部的手機應用程式遭到大規模網攻，導致攻擊者可向民眾發送不實資訊」，並指團隊正加緊修復問題。

周日深夜，烏克蘭空軍與反假資訊中心一同發文表示：「空襲警報應用程式可能已遭敵對勢力干擾。」空軍發言人Yuriy Ignat證實，應用程式遭黑客入侵。