俄烏戰爭｜俄烏空襲警報app接連遭網攻 發出核戰假警報 兩宗事件關連性未明

俄羅斯周一(2日)表示，向民眾發布無人機攻擊等威脅警報的手機應用程式(app)遭到大規模網絡攻擊，數小時前的周日深夜，烏克蘭也懷疑國內的空襲警報系統遭黑客入侵，曾發出核輻射威脅的假警報。傳媒指，目前未清楚兩宗事件是否有關連。
莫斯科緊急事務部周一凌晨在通訊軟件Telegram發文警告，「請注意！俄羅斯緊急事務部的手機應用程式遭到大規模網攻，導致攻擊者可向民眾發送不實資訊」，並指團隊正加緊修復問題。
周日深夜，烏克蘭空軍與反假資訊中心一同發文表示：「空襲警報應用程式可能已遭敵對勢力干擾。」空軍發言人Yuriy Ignat證實，應用程式遭黑客入侵。
路透社報道，烏克蘭這個空襲警報app一度短暫顯示，基輔及其他地區面臨核武和化學以及巷戰威脅。一則錯誤訊息顯示，俄羅斯已部署「榛樹」(Oreshnik)極音速導彈。
烏克蘭空軍在Telegram發文澄清：「這個空襲警報app似乎遭到敵方干擾。沒有核輻射威脅！請保持冷靜，並關注我們頻道上的最新消息！」警報異常情況隨後消失。
烏克蘭數碼轉型部指出，這空襲警報app已暫停運作，但其他向民眾發布警報的管道以及防空警報器都正常運作。
報道指，暫未清楚俄烏這兩宗警報系統遭黑客入侵事件是否有關連。