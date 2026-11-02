公路電子廣告板遭駭轉播色情片　司機舉機狂拍(有片)

埃及首都開羅日前發生一宗誇張的駭客事件，設於一條主要高速公路上的巨型廣告板遭到入侵，光天化日下大播無碼色情影片，許多駕駛目睹誇張場景後紛紛減速停靠路邊，拿起手機拍下這荒謬的一幕，畫面更在網上瘋傳，事件驚動內政部要發文解釋。
綜合報道，事發於上周四(10月29日)在開羅車流極度繁忙的「7月26日軸線大道」(26th of July Axis)上。當日橫跨該公路的巨型電子廣告板畫面，突然切換成色情影片的畫面公開播放，畫面引發大批民眾側目。社交平台曝光的影像顯示，色情畫面上還寫有一串文字，並附上一個名的Telegram頻道帳號。該帳號翌日更公開發布訊息指責當局：「埃及依舊籠罩在獨裁統治之下。政府靠著高壓手段鞏固政權，國家卻始終裹足不前。一年又一年過去了，甚麼都沒變，老百姓的日子也絲毫沒有起色。」
埃及：事件在多個國家同時發生
埃及內政部隨後證實，該廣告板隸屬於一間廣告代理商，該廠商則與一間跨國企業簽有合約。內政部說明，是因為該跨國企業的網站遭到網路攻擊，才導致未經授權的影片被播放，並稱這宗資安入侵事件是「在多個國家同時發生」。但官方未有公開該公司名稱及其他受害國家，但有地方媒體報道指出，伊拉克、馬來西亞與巴西先前也陸續傳出電子廣告板被駭及播放色情畫面的狀況。當局也強調，目前已正式啟動法律程序展開調查。埃及法院曾試圖封鎖色情網站，但私人網絡存取仍然十分普遍。根據「Pornhub Insights」的數據，埃及在2025年躋身全球造訪色情網站最多的20個國家。
A massive digital billboard on one of Cairo’s busiest highways was hacked to display pornographic footage, shocking drivers and prompting motorists to stop and record the scene. According to CNN, the incident took place on Egypt’s 26th of July Axis, with the hackers displaying their names and a Telegram channel on the screen. Egypt’s Interior Ministry confirmed the cyberattack, saying the breach affected advertising screens in multiple countries simultaneously. Similar incidents were reported in Iraq, Malaysia and Brazil. A Telegram account linked to the footage later posted a message condemning Egypt’s government as a dictatorship, while authorities announced that legal proceedings had begun.— Nancy Abdallah🇺🇸🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇮🇷 (@NanceAbdallah) November 1, 2026