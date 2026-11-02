公路電子廣告板遭駭轉播色情片　司機舉機狂拍(有片)

埃及首都開羅日前發生一宗誇張的駭客事件，設於一條主要高速公路上的巨型廣告板遭到入侵，光天化日下大播無碼色情影片，許多駕駛目睹誇張場景後紛紛減速停靠路邊，拿起手機拍下這荒謬的一幕，畫面更在網上瘋傳，事件驚動內政部要發文解釋。

綜合報道，事發於上周四(10月29日)在開羅車流極度繁忙的「7月26日軸線大道」(26th of July Axis)上。當日橫跨該公路的巨型電子廣告板畫面，突然切換成色情影片的畫面公開播放，畫面引發大批民眾側目。社交平台曝光的影像顯示，色情畫面上還寫有一串文字，並附上一個名的Telegram頻道帳號。該帳號翌日更公開發布訊息指責當局：「埃及依舊籠罩在獨裁統治之下。政府靠著高壓手段鞏固政權，國家卻始終裹足不前。一年又一年過去了，甚麼都沒變，老百姓的日子也絲毫沒有起色。」