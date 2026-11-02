89歲伯伯臨終前想看高地牛　好心人帶250公斤牛牛上門

英國一位89歲的老伯伯似乎已走到人生最後階段，其家人早前在網上貼出一則請求，希望有人能讓伯伯再見一次他愛了大半輩子的高地牛。詎料幾天後，一隻重達250公斤的母牛真的登門造訪，與伯伯見面。

根據英國廣播公司(BBC)於上月13日的報道，住在英格蘭艾塞克斯郡的老伯伯Christopher Cookse，正在家中接受安寧照護。他對高地牛的喜愛要追溯到很久以前，年輕時他和妻子交往期間去了一趟蘇格蘭高地度假，那些毛茸茸、長著大角的牛從此留在他心裡，一輩子沒忘。眼見僅餘時間不多，其家人決定放手一搏，在網上發出請求，希望有人能帶一隻高地牛來探望他。詎料，住在同一區的護士Chloe Lucas，她剛好亦在經營一間叫「Highland Hideout」的高地牛園地。她看完訊息後，決定把這件事當成自己的任務。