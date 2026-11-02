北韓黑客朴鎮赫被FBI通緝 容貌曝光被封「北韓玄彬」

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）日前爆發史上最大規模黑客盜竊案，約63.6億美元（約494億港元）加密貨幣遭竊，幕後黑手極可能是北韓黑客，美國聯邦調查局（FBI）近日在官網，公開通緝北韓黑客朴鎮赫（Park Jin Hyok）。
根據FBI官網表示，朴鎮赫參與北韓政府支持的黑客行動，並涉及多宗嚴重網路入侵及金融詐騙案件，FBI指出，他曾前往中國，出生年份曾申報為1981或1984年，目前最後已知所在地為北韓。
涉盜幣安63億美元加密貨幣
根據FBI公布的通緝資料，朴鎮赫被指為北韓政府偵察總局（Reconnaissance General Bureau，RGB）旗下黑客組織成員，涉嫌參與一項大規模犯罪共謀。相關黑客團體被部分民間研究機構稱為「Lazarus Group」及「APT38」。
美國司法部指控，這些黑客長期針對全球多個目標發動網路攻擊，入侵受害者電腦系統，並竊取法定貨幣及虛擬貨幣，相關攻擊造成的損失被形容為網路犯罪史上最嚴重的案例之一。
2018年起涉多宗騙案
司法程序方面，美國加州中區聯邦地方法院於2018年6月8日對朴鎮赫簽發拘捕令，指控他涉嫌共謀電訊詐騙及銀行詐騙，以及共謀電腦詐騙、非法入侵電腦系統。2020年12月8日，美方再度對他簽發聯邦拘捕令，追加及確認相關共謀罪名。
FBI呼籲，任何掌握其行蹤或相關情報的人士，可聯繫當地FBI辦公室，或就近向美國大使館、領事館提供線索，負責此案的FBI洛杉磯辦事處。此外，由於他長相帥氣，還被部分媒體形容為「北韓版玄彬」。
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