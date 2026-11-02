北韓黑客朴鎮赫被FBI通緝 容貌曝光被封「北韓玄彬」

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）日前爆發史上最大規模黑客盜竊案，約63.6億美元（約494億港元）加密貨幣遭竊，幕後黑手極可能是北韓黑客，美國聯邦調查局（FBI）近日在官網，公開通緝北韓黑客朴鎮赫（Park Jin Hyok）。

根據FBI官網表示，朴鎮赫參與北韓政府支持的黑客行動，並涉及多宗嚴重網路入侵及金融詐騙案件，FBI指出，他曾前往中國，出生年份曾申報為1981或1984年，目前最後已知所在地為北韓。

涉盜幣安63億美元加密貨幣

根據FBI公布的通緝資料，朴鎮赫被指為北韓政府偵察總局（Reconnaissance General Bureau，RGB）旗下黑客組織成員，涉嫌參與一項大規模犯罪共謀。相關黑客團體被部分民間研究機構稱為「Lazarus Group」及「APT38」。