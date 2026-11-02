華裔女錯信ChatGPT意見癲癇症猝死終年31歲　家屬控告OpenAI索償

美國人工智能公司OpenAI再面臨法律訴訟。一名31歲華裔女子Bowen Wan（音譯，萬博文）因癲癇症發作猝死，父母指控她生前向ChatGPT諮詢用藥問題，聊天機械人不僅替她制定逐步減藥計劃，甚至建議她不要將停藥計劃告訴醫生，導致她停止服用抗癲癇藥物並死亡。家屬已對OpenAI及執行長阿特曼（Sam Altman）提起訴訟。
死者為居住在美國西雅圖的萬博文，曾任亞馬遜（ Amazon）軟件工程師，長期服用抗癲癇藥物拉莫三嗪（Lamotrigine），每日劑量400毫克，病情原本受到控制。
萬博文2025年底被亞馬遜裁員，她擔心藥物副作用影響記憶力及英語表達能力，妨礙求職及美國居留身分，因此開始向ChatGPT詢問減藥方法。
聊天機械人建議死者勿向醫生透露減藥
訴狀指出，ChatGPT隨後替她制定約25天的減藥計劃，將每日400毫克劑量逐步降至零，過程並未經醫生同意。當她出現記憶混亂、頭痛及類似癲癇發作的症狀時，聊天機械人繼續安撫她，甚至建議她不要向醫生透露自行減藥的計劃。
萬博文於2026年2月12日因癲癇相關猝死（SUDEP）身亡，父母兩天後才發現她的遺體。家屬認為，ChatGPT提供不當醫療建議，是導致女兒死亡的重要因素，因此控告OpenAI涉及過失、產品設計缺陷及未經許可執行醫療行為，要求賠償並追究責任。
OpenAI稱新版模型已有改善
OpenAI回應指事件令人非常心痛，並指出萬博文使用的是已經停止運作的舊版ChatGPT模型GPT-4o。公司強調，新版模型在辨識需要緊急處理的情況方面已有改善，也持續與臨床專家合作，以加強安全機制。
OpenAI並重申，ChatGPT不能取代專業醫療意見，但人工智能可以協助大眾理解健康資訊及準備求醫等問題。
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