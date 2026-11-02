華裔女錯信ChatGPT意見癲癇症猝死終年31歲　家屬控告OpenAI索償

美國人工智能公司OpenAI再面臨法律訴訟。一名31歲華裔女子Bowen Wan（音譯，萬博文）因癲癇症發作猝死，父母指控她生前向ChatGPT諮詢用藥問題，聊天機械人不僅替她制定逐步減藥計劃，甚至建議她不要將停藥計劃告訴醫生，導致她停止服用抗癲癇藥物並死亡。家屬已對OpenAI及執行長阿特曼（Sam Altman）提起訴訟。

死者為居住在美國西雅圖的萬博文，曾任亞馬遜（ Amazon）軟件工程師，長期服用抗癲癇藥物拉莫三嗪（Lamotrigine），每日劑量400毫克，病情原本受到控制。

萬博文2025年底被亞馬遜裁員，她擔心藥物副作用影響記憶力及英語表達能力，妨礙求職及美國居留身分，因此開始向ChatGPT詢問減藥方法。