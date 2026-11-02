南韓「虛擬寺廟」爆紅 3天60萬人打坐尋心靈慰藉(附連結)

南韓媒體報導，網站操作簡單，用戶只要透過手機或電腦瀏覽器進入網頁，系統會自動分配一個身穿袈裟的「小沙彌」分身，可以在虛擬法堂隨意走動打坐，滑動手機螢幕就可以合掌、滾動念珠、敲木魚，並伴隨靜心的《般若心經》誦經聲與自然鳥鳴。不過該網站禁止使用者彼此對話或聊天，開發者朴鎮源解釋，「這裡可以跟別人併桌打坐，但不能開口說話。」盼使用者可以擁有私人沉靜的空間，不必強求社群互動。

開發者稱需要安靜喘息空間

朴鎮源剛從英文系畢業，正面對求職階段，他稱當初因壓力大想去寺廟，卻因時間與體力限制，才萌生「虛擬寺廟」念頭；對於平台大受歡迎，他坦言「原本只想給自己用，沒想到有這麼多人跑進來。看到這麼多人造訪，我才意識到原來有這麼多人都跟我一樣感到疲憊與焦慮，大家都需要一個能安靜喘息的空間。」伺服器一度無法負荷，讓他不得不將法堂「座位」從原本的20個增加到1萬個，雖然現在總共有100個「法堂」，每個都能容納100人，但在高峰時段仍然人滿為患。至於造訪地區，包括香港、台灣、越南、泰國等亞洲各地區的網民也跨海「參拜」，甚至吸引了不少天主教及基督教徒體驗，直言「雖然宗教不同，但坐在裡面也感到極為平靜療癒」。