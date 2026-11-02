3中國男被誘騙赴泰再轉送緬甸 4泰籍男疑犯被捕

4名泰國男子疑為賺取酬金，駕駛農夫車轉運3名遭誘騙赴泰的中國籍男子，懷疑準備將他們送往緬甸詐騙園區。警方在毗鄰緬甸邊境的達府一檢查站截停涉案車輛拘捕4人受救出3名受害者，當時他們被鎖上手銬、膠紙封嘴及捆綁雙腳。(網上圖片)

泰國警方日前公佈一宗涉嫌非法拘禁及人口販運案件，4名泰國男子疑為賺取酬金，駕駛農夫車轉運3名遭誘騙赴泰的中國籍男子，懷疑準備將他們送往緬甸詐騙園區。警方在毗鄰緬甸邊境的達府一檢查站截停涉案車輛拘捕4人受救出3名受害者，當時他們被鎖上手銬、膠紙封嘴及捆綁雙腳。

泰國國家警察總署通報，10月29日凌晨約1時，一輛灰色豐田農夫車沿達府公路高速行駛時，見前方設有檢查站即轉入附近村莊企圖逃逸，警員隨即追截並將車攔停。

警員在車內救出3名分別為28歲、29歲及32歲的中國籍男子，他們均被戴上手銬、膠紙封嘴蒙眼及捆綁雙腳，經核查3人均持護照合法入境。警方同時檢獲電擊器、手銬、膠紙及尼龍繩等工具，當場拘捕4名18至33歲、來自達府班達縣的泰籍男子。

3事主互不認識 被「工作機會」招攬

被捕的33歲泰籍司機供稱，受僱將3名中國男子運往泰緬邊境，僱主承諾每運送一人支付3000泰銖（約696港元），合共9000泰銖（約2090港元），送達後付款。泰國國家警察總署副總監塔瓦猜指，負責誘騙他們的是位於緬甸境內的中國犯罪集團，該集團也以類似方式誘騙其他外國人。3名事主互不認識，受騙後分別乘搭不同航班抵泰，再被安排至達府換車，擬偷渡轉運至緬甸詐騙園區。泰警將加強邊境檢查，防止泰國被用作跨國犯罪中轉地。