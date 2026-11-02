阿根廷總統米萊反潮流　提出建立免監管AI天堂

在歐美各國都在提出規管人工智能（AI）的發展，阿根廷總統米萊（Javier Milei）反其道而行，表明採取「不干擾」的政策，以吸引歐美的企業在當地設置數據中心。
米萊在上月於美國華盛頓與美國商會會面時表示：「我們不會對AI進行監管。我們會讓它自由發展。」據美國美聯社獲得的記錄，科技公司包括OpenAI、亞馬遜、Google、甲骨文等企業，都頻繁地與米萊及其助手會面。而據阿根廷外交部資料，為OpenAI在美國德州建造數據中心的公司，也曾與阿根廷討論在當地投資。據美聯社的報道，米萊希望在阿根廷南部的哥塔巴尼亞建造成為數據中心。一來是將伺服器的建在廣闊的平原，減少噪音，以及因為當地天氣寒冷，有助加快散熱。
受到伊朗戰事推高油價，阿根廷的能源企業希望當地成立數據中心能讓阿根廷成為具吸引力的市場，並打算在當地油氣田附近建造天然氣發電設施，為可能的數據中心提供電力。哥塔巴尼亞所在的阿根廷內烏省官員表示：「過去，身處『世界盡頭』曾是一種劣勢，但如今，面對能源短缺和成本上升，投資者開始將目光投向我們。」而為爭取有關計劃，米萊在推動將逾10億美元，包括AI在內的新興產業投資計劃，將企業的所得稅率由25%降至15%，並有待國會通過。