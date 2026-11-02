阿根廷總統米萊反潮流　提出建立免監管AI天堂

在歐美各國都在提出規管人工智能（AI）的發展，阿根廷總統米萊（Javier Milei）反其道而行，表明採取「不干擾」的政策，以吸引歐美的企業在當地設置數據中心。

米萊在上月於美國華盛頓與美國商會會面時表示：「我們不會對AI進行監管。我們會讓它自由發展。」據美國美聯社獲得的記錄，科技公司包括OpenAI、亞馬遜、Google、甲骨文等企業，都頻繁地與米萊及其助手會面。而據阿根廷外交部資料，為OpenAI在美國德州建造數據中心的公司，也曾與阿根廷討論在當地投資。據美聯社的報道，米萊希望在阿根廷南部的哥塔巴尼亞建造成為數據中心。一來是將伺服器的建在廣闊的平原，減少噪音，以及因為當地天氣寒冷，有助加快散熱。