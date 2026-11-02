日本成立防災廳目標成世界第一防災大國　應對大地震及富士山爆發

日本政府成立，以預防大型災難以及發生時作出應對等的防災廳，在今日（2日）成立。首任的防災大臣細野豪志呼籲國民要做好災難應變的準備。他表示防災廳的目標，是要成為世界第一的防災大國，以應對包括可能發生的首都地下大地震、南海海槽地震以及富士山爆發等災難的威脅。

細野在成立的記者會上表示，未來30年內南海海槽地震發生的機率達60%至90%、首都地下大地震機率亦到70%，因此國民做好防災措施，包括儲備最少3日，最好一星期的糧食、食水及物資，當中包括每人3日需要9公升，一星期21公升的水，還有做好住宅的耐震設施昆「緊急要求」，他指出：「我們永遠無法預知災難何時降臨。我希望公眾認真對待此事。」日本政府的預計在南海海槽地震發生時，最嚴重可能導致500萬棟樓宇出現不同程度的損毀，同時約有1,230萬人需要逃離家園。