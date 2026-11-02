剛果爆發伊波拉疫情　無國界醫生提供心理健康支援

剛果正經歷最嚴重的伊波拉疫情，這波疫情已持續近半年。據剛果衞生部統計，截至上月25日已錄得逾10,060宗確診個案，造成至少4,887人死亡。無國界醫生持續在當地開展救援工作，已治療超過4,159名病人。組織還提供心理健康支援，協助病人應對治療過程帶來的心理壓力，同時為家屬提供支援。 一對剛果夫婦在伊波拉疫情下隔離，自丈夫維克托（Victoire）入院後，扎瓦迪（Kasoki Zawadi）便暫停了教師工作，一家人的生活依靠親友支援。她亦時刻憂慮自己的健康。每當晚上離開治療中心時，她都因與丈夫分隔而感到難受，坦言：「晚上回到家，看見丈夫不在身邊，我根本無法入睡。」

維克托的第一份檢測報告呈陰性，夫婦一度以為很快便能回家，正常生活。可是，維克托的第二次檢測卻再次呈陽性。扎瓦迪說：「得知丈夫的檢測結果再次呈陽性時，我們身心俱疲。幸好心理支援團隊一直給予支持，讓我們能夠平靜下來，繼續等待。」

指太太陪伴也是治療一部分 無國界醫生在隔離病房設透明隔板，讓家屬留在安全的專屬探視區，以便他們在摯親「床邊」陪伴和扶持。每天早上約6時半，扎瓦迪都會來到治療中心，一直逗留至傍晚6時半。在維克托住院的第23天，他終於康復並獲准出院。維克托說：「扎瓦迪的陪伴，其實也是我治療的一部分。每次見到她，我便感到安慰，壓力也隨之減輕。」 在布滕博，無國界醫生的心理健康活動主管科科茨（Patrice Muyisa Kokotz）一直為病人及其家人提供心理支援。他表示許多人剛抵達中心時，不僅害怕疾病本身，亦擔心在治療中心將面對的情況。有些人甚至擔心，隔離意味着他們會遭到家人或社區遺棄。團隊會向病人及家屬介紹治療中心的運作，解釋醫療護理安排，並安排探訪。科科茨認為讓家屬看見其他病人及照顧者的情況，有助減輕他們的不安。

此外，團隊亦支援病人的摯親和家屬應對恐懼、未知以及等待檢測結果的煎熬。從入院那一刻起，心理學家便會在場傾聽他們的擔憂、解釋治療安排，並協助家屬緩解因住院帶來的精神壓力。 心理健康支援不會在病人出院後而終結。在伊圖里省（Ituri）的蒙布瓦盧（Mongbwalu），曾感染伊波拉的康復者仍可透過倖存者診所獲得持續支援。負責心理健康活動的容克（Phoebe ZueyaYonkeu）解釋說：「我們既提供個別心理診症，也會舉辦小組討論。許多人告訴我們，回家後遭受到社會污名，例如失去工作或遭鄰里排斥，因為大家誤以為他們仍具傳染性。亦有人因親人未能戰勝疾病而感到內疚，甚至懷疑是否自己將病毒傳染給對方。」