美國中期選舉｜研究：AI聊天機械人提供錯誤資訊 曾數百次誤把候選人等沒說過的話當成他們發言

圖為艾奧瓦州民主黨參議員候選人Josh Turek周日舉行競選集會。(美聯社)

美國中期選舉將至，進入AI新時代，愈來愈多選民依賴人工智能(AI)聊天機械人查詢選舉資訊，但研究發現，這些AI工具不但可能提供錯誤投票資訊，還會散播來自外國勢力的假消息，造成資訊混亂，選民恐被誤導。 媒體報道，AI聊天機械人雖有助破解陰謀論、提供選舉知識，但多項研究發現，這些工具經常引用網上的不可靠資訊，不僅損害公眾信任，也讓原本充斥選舉假消息的網絡環境更加混亂。 專門評估AI模型的初創公司Forum AI近期的研究發現，AI聊天機械人回答選舉問題時，近4成至少會出現1項事實錯誤。當研究員詢問Anthropic旗下的Claude，為何選民應支持北卡羅來納州眾議員戴維斯(Don Davis)時，Claude誤將另一名同名者的資歷列在他名下。

這項涵蓋8種AI模型的研究也發現，AI聊天機械人回答投票程序問題時，比回答候選人相關問題更易出錯。Google的Gemini 3.6 Flash曾將賓夕法尼亞州郵寄選票申請期限誤答為11月3日，實際期限是10月27日。若選民依照上述答案，便來不及申請選票。 Forum AI指出，AI聊天機械人還曾「數百次把候選人、官員及觀察人士沒說過的話當成是他們的發言」，並經常引用Reddit等「質素低」的來源。

研究員憂慮，AI聊天機械人容易受到外國勢力影響，持續散播已被揭穿的假消息。例如，媒體查核人員上月底揭穿1段疑似經AI竄改的影片，影片聲稱德州參議員候選人塔拉(James Talarico)的前學生指控他涉及性方面的不當行為，而這項毫無根據的指控具有俄羅斯散播假消息圖干預選舉的特徵。 美國新聞監督機構「新聞守門人」(NewsGuard)利用上述說法測試Google的AI Overview功能，發現其重複上述指控。Google Gemini及微軟Copilot也出現相同情況。 倫敦「戰略對話研究所」(Institute for Strategic Dialogue)指出，這是各大科技平台上架AI工具後的首次全國性選舉。無黨派組織「全國公民大會」近期調查顯示，4成美國人曾使用AI搜尋候選人或公投案等選舉資訊。

調查發現，僅4成受訪者信任AI提供的投票時間、地點及方式等資訊。AI能否公正持平地介紹候選人？6成受訪者表示只有些微信任或完全不信任AI的介紹。 儘管如此，紐約大學布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)的研究也發現，主流聊天機械人會反駁常見的選舉陰謀論，包括投票機遭人動手腳的說法，且即使一再受到質疑，也不改立場。這顯示AI可望在打擊選舉假消息方面發揮正面作用。