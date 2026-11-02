日本東京迪士尼發生野貓襲擊遊客　事主批樂園拒承擔醫療費用

上月底社交媒體上，有日本網民表示於東京迪士尼樂園遊樂時，遇到野貓的襲擊，被貓咬傷。事後樂園拒絕支付遊客受傷的醫療費用，引起了討論。樂園回應傳媒指，不對個別事件回應。
在社交平台X上，一名網民表示，在10月底前往東京迪士尼遊玩時，在樂園中用膳期間，被一頭野貓襲擊咬傷。在向職員查詢有沒有危險，包括瘋狗症等病時，職員向事主稱「覺得應該沒有事」。其後事主聯絡樂園，要求賠償醫療費用，但被樂園拒絕。事主指，自己沒有接觸野貓及挑釁，只是一心想在樂園玩樂，卻遭到襲擊並受傷，請求法律意見向樂園索償。
日本網媒「J-Cast」就事件向迪士尼樂園了解。樂園表示有留意到野貓於樂園出沒，並與樂園所在的浦安市政府商量處理方法，並表示會與動物福利機構及相關法律，採取適當的應對。樂畏又表示，他們在規則內列別禁止遊客接觸以及餵飼出現在樂園內的野生動物，包括鳥及其他動物。樂園又指，如果是樂園方面的疏忽導致事件，樂園會向顧客提供賠償。對於有關事件，樂園僅表示會向有關職員及表演人員了解，拒絕就個別事件作出評論。
【皆さんの意見を聞きたいです。】 先日、ディズニーランドのパーク内で猫に引っかかれ、噛まれてけがをしました。 食事中、肉を取ろうとしたのか猫に突然攻撃され、手から出血し、着ていた洋服も汚れてしまいました。 私は猫に触れたり、刺激したりしていません。 ※次へ— なつき (@ahobfyjmdyb061) October 28, 2026