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出版：2026-Nov-02 19:40
更新：2026-Nov-02 19:40

曼谷機場海關檢獲8900支瘦瘦針 1名中國旅客涉走私被捕

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曼谷機場檢獲走私瘦瘦針

涉案男子把大批瘦瘦針藏在行李內。(互聯網)

泰國海關近日在曼谷蘇凡納布機場破獲一宗走私案，關員在一名從孟加拉飛抵泰國的中國籍旅客的行李中，檢獲藏有8,900支俗稱「瘦瘦針」的GLP-1注射筆，市值約534萬泰銖(約124.1萬港元)。涉案旅客已被捕。

《曼谷郵報》周一(2日)報道，涉案的中國籍男子於10月31日從孟加拉首都達卡搭機抵達曼谷蘇凡納布機場。海關人員檢查男子攜帶的兩件行李時，在塑膠包裝袋中發現共8,900支「瘦瘦針」。

《民族報》報道，泰國海關表示，查獲物品估計價值534萬泰銖，涉案男子已遭逮捕，將依法接受調查及後續法律程序。報道指，這批產品並未向泰國食品及藥物管理局註冊，也未取得核准。

曼谷機場檢獲走私瘦瘦針 曼谷機場檢獲走私瘦瘦針

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑類藥品，含有Liraglutide及Semaglutide成分，皆屬處方藥物，須經醫生專業醫療評估後開立處方。

今年9月15日，泰國將這類注射筆列為特別管制藥品，民眾須持醫生處方證明，並透過藥局才能取得。

泰國食品及藥物管理局秘書長素帕特拉(Supattra Boonserm)表示，這類藥物能模仿人體自然產生的GLP-1荷爾蒙。

這類藥物最初是為治療第二型糖尿病而研發，具有調節血糖、減緩胃部排空及增加飽足感等作用，後續發展出針對肥胖或過重族群的體重管理藥物。

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