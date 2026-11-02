曼谷機場海關檢獲8900支瘦瘦針 1名中國旅客涉走私被捕

涉案男子把大批瘦瘦針藏在行李內。(互聯網)

泰國海關近日在曼谷蘇凡納布機場破獲一宗走私案，關員在一名從孟加拉飛抵泰國的中國籍旅客的行李中，檢獲藏有8,900支俗稱「瘦瘦針」的GLP-1注射筆，市值約534萬泰銖(約124.1萬港元)。涉案旅客已被捕。

《曼谷郵報》周一(2日)報道，涉案的中國籍男子於10月31日從孟加拉首都達卡搭機抵達曼谷蘇凡納布機場。海關人員檢查男子攜帶的兩件行李時，在塑膠包裝袋中發現共8,900支「瘦瘦針」。

《民族報》報道，泰國海關表示，查獲物品估計價值534萬泰銖，涉案男子已遭逮捕，將依法接受調查及後續法律程序。報道指，這批產品並未向泰國食品及藥物管理局註冊，也未取得核准。