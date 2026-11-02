多個國家地區同時促民眾「儲糧」應急惹疑雲 網上熱議：與俄羅斯和AI有關？

多個西方國家以及亞洲國家和地區近日同一時間向公眾發出「儲糧」建議，儲備足夠的糧食、水和必需品，甚至包括足夠的現金，引起網民熱議，懷疑是否將有大事發生。大部分歐洲國家均發出有關指引，包括英國、法國、德國、荷蘭、瑞典和挪威，美國、加拿大、墨西哥、日本和印度等也發出儲糧指引；儲糧份量不等，從足夠3天以至一星期生活，德國則建議10天，以應對戰爭、極端天氣和網絡安全威脅等。網民第一時間想起的是俄羅斯和烏克蘭戰爭惡化，另外AI威脅也不容輕視。

網民：防AI黑客癱瘓銀行服務

在外國討論區reddit，有居於常遭颶風吹襲地區或地震區的網民說，當局一向有呼籲他們儲糧，沒有甚麼奇怪。歐洲的國家也一直有發出儲糧指引。有網民說，奇怪在於是多國和地區幾乎同一時間叫大眾這樣做。有人認為，俄羅斯的戰爭威脅或是原因之一，所以幾乎所有歐洲國家呼籲民眾儲備糧食和水。AI(人工智能)的先進發展亦構成威脅，網民指「AI黑客」可癱瘓銀行和政府服務，如果一個國家銀行體系崩潰，大家手頭上將沒有現金，可能會有一陣子「無錢用」。事實上，法國早前有連鎖超市的冷藏系統遭黑客攻擊，冷凍食品全部壞掉。有荷蘭網民稱，荷蘭政府去年也有呼籲民眾準備好足夠48小時用的「緊急包」，以防一旦停電，但今年提高至72小時。