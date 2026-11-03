美國中期選舉今投票 共和黨告急 特朗普研繞過國會施政

美國中期選舉於當地時間周二投票，在經濟和油價高企等問題下，執政共和黨候選人選情告急，該黨或同時失去國會參議院和眾議院的控制權。總統特朗普揚言若民主黨控制國會兩院，他將會成為「否決」先生，運用總統否決權推翻民主黨在國會通過的法案。白宮這半年來亦著手研究特朗普如何行使總統權力繞過國會施政，可繼續其收緊移民和關稅政策。看來特朗普對今次選舉結果並不樂觀。
今次投票改選國會眾議院全部435個議席，以及參議院100個議席中的35席；選舉每兩年舉行一次，並於美國總統4年任期中間舉行，故被稱為中期選舉(midterm election)。中期選舉除了或改變參眾兩院控制權，也被視為對特朗普第二任期施政滿意度的「公投」。在選舉前夕的周日，特朗普到了於總統大選中他曾輕易取下的堪薩斯州和艾奧瓦州，這兩個州的共和黨候選人於參眾兩院的選情均不利。報道指，特朗普專注在他過去得勝的州份拉票，以鞏固共和黨票源，因包括過去支持他的選民均質疑其關稅政策和對伊朗開戰對經濟造成的影響。
眾議院議席全部改選，只要取得過半數議席，即最少218席，便可控制眾院，民主黨在民調中形勢大好。參議院方面，目前參議院共和黨佔53席，而民主黨連同獨立議員盟友佔47席，在35席改選情況下，民主黨須從共和黨手上奪取最少4席才可控制參院。報道指，特朗普政府內部為民主黨控制國會兩院做好準備。路透社引述一名白宮官員和兩名消息人士稱，包括白宮副幕僚長米勒、管理和預算辦公室主任沃特等高級官員自4月以來便研究在移民、關稅、住屋成本及聯邦開支等政策上，哪些範圍可以靠總統行政命令推行，而毋須取得國會同意。特朗普在《紐約郵報》周日播放的訪問中稱，「估計我將成為否決先生(Mr. Veto)。」若民主黨控制國會，他將否決所有該黨提出的法案，逼使對方與他達成協議。
民主黨密歇根候選人倒戈添參院變數
民主黨選情也非十拿九穩，過去民調也時有失準，例如2016年總統大選特朗普壓倒性擊敗希拉莉。在取得參議院控制權上，密歇根和阿拉斯加的議席爭奪均屬重要。民主黨卻在密歇根選戰中爆出內訌，在黨內初選落敗的史蒂文斯倒戈支持共和黨參院議席候選人羅傑斯。史蒂文斯與勝出初選的埃及裔穆斯林賽義德在以巴問題上存分歧，她是以色列堅定支持者。共和黨人利用今次事件拉票，讚揚史蒂文斯作出勇敢的政治決定。