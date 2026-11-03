美國中期選舉今投票 共和黨告急 特朗普研繞過國會施政

美國中期選舉於當地時間周二投票，在經濟和油價高企等問題下，執政共和黨候選人選情告急，該黨或同時失去國會參議院和眾議院的控制權。總統特朗普揚言若民主黨控制國會兩院，他將會成為「否決」先生，運用總統否決權推翻民主黨在國會通過的法案。白宮這半年來亦著手研究特朗普如何行使總統權力繞過國會施政，可繼續其收緊移民和關稅政策。看來特朗普對今次選舉結果並不樂觀。

今次投票改選國會眾議院全部435個議席，以及參議院100個議席中的35席；選舉每兩年舉行一次，並於美國總統4年任期中間舉行，故被稱為中期選舉(midterm election)。中期選舉除了或改變參眾兩院控制權，也被視為對特朗普第二任期施政滿意度的「公投」。在選舉前夕的周日，特朗普到了於總統大選中他曾輕易取下的堪薩斯州和艾奧瓦州，這兩個州的共和黨候選人於參眾兩院的選情均不利。報道指，特朗普專注在他過去得勝的州份拉票，以鞏固共和黨票源，因包括過去支持他的選民均質疑其關稅政策和對伊朗開戰對經濟造成的影響。