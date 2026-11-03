熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Nov-03 11:33
更新：2026-Nov-03 11:33

冷凍櫃被駭飆至50度　歐洲8國受襲　大量食品被逼銷毀(有片)

分享：
冷凍櫃被駭飆至50度，歐洲8國超市受襲，大量食品被逼銷毀。(X)

冷凍櫃被駭飆至50度，歐洲8國超市受襲，大量食品被逼銷毀。(X)

歐洲多國連鎖超市近日接連爆發大規模冷藏系統網路攻擊，包括瑞典、比利時、荷蘭、葡萄牙、愛爾蘭、芬蘭、愛沙尼亞及意大利等至少8國皆遭波及。駭客於深夜遙距入侵溫度控制設備調高溫度，令冷藏和冷凍設備溫度異常升高，造成大量食品腐壞被迫銷毀。

綜合報道，上月法國數百間超市冷卻系統遭駭引發火災與食品損失，相隔僅短短3個星期，已延至歐洲，目前歐洲至少有數十家門市通報受害，包括比利時家樂福15家分店、愛爾蘭SuperValu的13間門市、葡萄牙與瑞典亦有多間超市遭殃，IKEA比利時門市也在其中。

超巿員工清理冷凍櫃。(X) 超巿貼出告示。(X) 超巿貼出告示。(X)

資安專家：純粹製造經濟混亂等手法 高度符合國家級操作

瑞典斯德哥爾摩ICA加盟店業務經理Engla Ingwall直言：「所有東西全毀了，這是一場網路攻擊，我們所有的冷凍櫃溫度都被調升到了攝氏50度。」愛沙尼亞也有超市冷凍櫃遭升溫至50度，比利時肉商則被調高至18度，單店損失上萬歐元。意大利西西里島Coop超市集團也證實，旗下門市於凌晨4時許遭遠端升溫造成食品變質，意大利郵政警察與國安局已立案追查。這輪攻擊至今未有人或組織承認責任，亦未收到勒索贖金要求。但資安專家分析，這類純粹以破壞民生設施、製造經濟混亂為目的的手法，高度符合國家級操作的「混合戰」特徵。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務