冷凍櫃被駭飆至50度　歐洲8國受襲　大量食品被逼銷毀(有片)

歐洲多國連鎖超市近日接連爆發大規模冷藏系統網路攻擊，包括瑞典、比利時、荷蘭、葡萄牙、愛爾蘭、芬蘭、愛沙尼亞及意大利等至少8國皆遭波及。駭客於深夜遙距入侵溫度控制設備調高溫度，令冷藏和冷凍設備溫度異常升高，造成大量食品腐壞被迫銷毀。
綜合報道，上月法國數百間超市冷卻系統遭駭引發火災與食品損失，相隔僅短短3個星期，已延至歐洲，目前歐洲至少有數十家門市通報受害，包括比利時家樂福15家分店、愛爾蘭SuperValu的13間門市、葡萄牙與瑞典亦有多間超市遭殃，IKEA比利時門市也在其中。
資安專家：純粹製造經濟混亂等手法 高度符合國家級操作
瑞典斯德哥爾摩ICA加盟店業務經理Engla Ingwall直言：「所有東西全毀了，這是一場網路攻擊，我們所有的冷凍櫃溫度都被調升到了攝氏50度。」愛沙尼亞也有超市冷凍櫃遭升溫至50度，比利時肉商則被調高至18度，單店損失上萬歐元。意大利西西里島Coop超市集團也證實，旗下門市於凌晨4時許遭遠端升溫造成食品變質，意大利郵政警察與國安局已立案追查。這輪攻擊至今未有人或組織承認責任，亦未收到勒索贖金要求。但資安專家分析，這類純粹以破壞民生設施、製造經濟混亂為目的的手法，高度符合國家級操作的「混合戰」特徵。
European supermarket fridges are under cyberattack once again, with stores across a vast swathe of the continent from Sweden to Belgium hit by a hack that turned up their temperatures, echoing an incident in France just last month https://t.co/c45bI15odE https://t.co/bvQO1GUh99— Reuters (@Reuters) November 2, 2026