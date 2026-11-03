冷凍櫃被駭飆至50度　歐洲8國受襲　大量食品被逼銷毀(有片)

資安專家：純粹製造經濟混亂等手法 高度符合國家級操作

瑞典斯德哥爾摩ICA加盟店業務經理Engla Ingwall直言：「所有東西全毀了，這是一場網路攻擊，我們所有的冷凍櫃溫度都被調升到了攝氏50度。」愛沙尼亞也有超市冷凍櫃遭升溫至50度，比利時肉商則被調高至18度，單店損失上萬歐元。意大利西西里島Coop超市集團也證實，旗下門市於凌晨4時許遭遠端升溫造成食品變質，意大利郵政警察與國安局已立案追查。這輪攻擊至今未有人或組織承認責任，亦未收到勒索贖金要求。但資安專家分析，這類純粹以破壞民生設施、製造經濟混亂為目的的手法，高度符合國家級操作的「混合戰」特徵。