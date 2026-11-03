美伊戰爭｜美昨突襲格什姆島　限制伊朗威脅霍爾木茲海峽商船

美軍在11月2日對伊朗霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近的格什姆島（Qeshm Island）發動空襲。美國官員向《華爾街日報》透露，今次是華府近期秘密進行的一系列軍事行動之一，部分官員將行動定位為防禦性措施，目的在阻止伊朗攻擊海峽商船。

路透社在11月3日引述《華爾街日報》報道指出，美軍近期多次對伊朗發動小規模襲擊，刻意不公開行動細節，避免外界認為華府準備重啟大規模軍事攻勢。美國中央司令部尚未立即回應。

伊朗官方媒體則報道，格什姆島2日傳出多宗爆炸。伊朗國營通訊社IRNA指出，島上至少發生5次爆炸；法斯通訊社（Fars）則稱，附近港口城市班達爾倫格（Bandar Lengeh）也傳出海上出現爆炸聲。安納杜魯新聞社指出，目前爆炸原因尚不明，伊朗媒體亦未公布傷亡及損失情況。