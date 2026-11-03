美伊戰爭｜美昨突襲格什姆島　限制伊朗威脅霍爾木茲海峽商船

美軍在11月2日對伊朗霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近的格什姆島（Qeshm Island）發動空襲。美國官員向《華爾街日報》透露，今次是華府近期秘密進行的一系列軍事行動之一，部分官員將行動定位為防禦性措施，目的在阻止伊朗攻擊海峽商船。
路透社在11月3日引述《華爾街日報》報道指出，美軍近期多次對伊朗發動小規模襲擊，刻意不公開行動細節，避免外界認為華府準備重啟大規模軍事攻勢。美國中央司令部尚未立即回應。
伊朗官方媒體則報道，格什姆島2日傳出多宗爆炸。伊朗國營通訊社IRNA指出，島上至少發生5次爆炸；法斯通訊社（Fars）則稱，附近港口城市班達爾倫格（Bandar Lengeh）也傳出海上出現爆炸聲。安納杜魯新聞社指出，目前爆炸原因尚不明，伊朗媒體亦未公布傷亡及損失情況。
特朗普淡化美國中期選舉後再對伊朗開戰
值得注意的是，美國總統特朗普昨日公開淡化重新對伊朗開戰的可能性。當被問及是否考慮在美國中期選舉後再度攻擊伊朗時，特朗普回答「不」，並表示美伊仍有可能達成協議。
然而，美軍對格什姆島的最新打擊，凸顯美伊軍事對峙仍未完全解除。路透社指出，相關消息公布後，國際油價在亞洲交易時段上漲，市場重新擔憂中東衝突升級，以及霍爾木茲海峽航運與能源供應可能受到長期干擾。
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Confirmed by US Officials IRAN'S QESHM ISLAND bombed by US in a series of "LIMITED STRIKES" AT LEAST 5 BLASTS heard as residents report seeing 2 AIRCRAFT overhead https://t.co/khdyG3Gmp5— 𝐁𝐀𝐃𝐃𝐈𝐄 👠 (@RebellRoguE) November 3, 2026
🚨 JUST IN: US STRIKES IRAN on Qeshm Island in self defense after Iran fired a MISSILE toward American aircraft in Hormuz — Axios. Iran's launcher has been DESTROYED. Keep our troops safe tonight 🙏🏻🇺🇸 https://t.co/WxzoPMrIdZ— US American Military Force (@AmericanSpoof) November 3, 2026
5 explosions heard in Iran The U.S. military attacked Iran's Qeshm Island https://t.co/4ddIp6u1sw— Spraha Joshi (@sprahajoshi) November 3, 2026