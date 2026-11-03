意大利商店貼「盜竊者死全家」紙條遭舉報　中國籍老闆涉恐嚇被捕

意大利南部第一大城市拿坡里家具店，因長期遭盜竊騷擾，氣得店主在貨架張貼印有「偷盜者死全家」等紙條，其後當地警方接獲民眾檢舉後介入調查，依法扣押相關違規標語，並以涉嫌「加重威脅罪」將店主拘捕。

綜合報道，事發於10月26日，有民眾在波米利亞諾-達爾科市中心的店內消費期間，發現多個顯眼貨架間貼有以意大利文撰寫的標語，令民眾感到人身安全受脅迫感到不安，隨即向警方舉報。警方到場確定店內多處貼有類似紙條，且認為內容確實有威脅人身安全的意思，隨即將現場所有告示紙條全數扣押作為證據，並依法將35歲中國籍男店主拘捕；案件已移交檢方展開深入調查，以進一步評估並認定其張貼標語的行為是否構成公訴刑事犯罪。