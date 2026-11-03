英國移民制度改革｜BNO港人維持5年可申永居 普通移民門檻延長至10年

英國公布收緊移民制度改革方案，將於明年實施。大部分移民申請永久居留的標準居住年期門檻由5年延長至10年；至於持有英國國民(海外)護照、即BNO的移英港人不受影響，維持居留5年可申請永居。 以個人對英國貢獻掛鉤作分級 內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）周一(2日)在國會公布合法移民永久居留改革方案，將現時大部分申請人居留5年就可申請永久居留資格，移民對英國的貢獻掛鉤，作分級決定等候年期，大部分移民的申請資格會收緊。

坐小艇抵英難民要等20年 年薪逾12萬鎊的高收入納稅人，申請門檻由5年縮短至3年，通過人才計劃入境的申請人亦有同樣資格。至於年薪5萬鎊的申請人，或者醫護及教師等專業人士，申請年期維持5年。其餘大部分申請人申請永久居留的基本年期由5年延長至10年，低技術勞工可能要等10至15年，另外，並非通過安全及合法途徑，例如坐小艇抵達英國的難民，如果有工作及學習，要住滿20年才能申請永久居留，無工作的更要等30年。馬曼婷亦強調，永居申請者必須無犯罪紀錄、英語程度高及無欠稅。內政部估計有至少50萬人會延長等候年期，強調這樣將可減少數十億鎊福利開支。

BNO移民路線方面，申請永居的門檻年期維持現有安排，即在英國住滿5年可以申請，再住多一年可以入籍（俗稱「5+1」）。不過馬曼婷表示，BNO持有人仍需滿足英語水平最低條件，即B2水平，以及連續3至5年年收入超過12570英鎊。 馬曼婷強調英國永久居民可得到教育及醫療等福利，永久居留權是英國最寶貴的權利之一，應該透過努力獲取，而非自動獲得：「大家都以為理所當然毋須付出，我認為這非真正公平。相反這些重要權利應該在承擔義務及作出貢獻才可獲得。」

英國今次推行移民制度改革是回應脫歐後移民人數大幅增加，預計未來數年有大批低技術人士及家屬達到本來的永久居住門檻，故決定收緊措施回應選民關注。