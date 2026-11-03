79歲阿婆停車場爆衝突　引擎蓋載大叔狂飆2公里(有片)

綜合報道，事於10月31日上午，警方接獲通報指，一輛私家車的引擎蓋頂著一名大叔高速行駛在路上，場面相當驚險。有目擊者指，當時聽見有人不斷大喊「停下來！快停下來！」轉頭一看，發現一輛車正以相當快的速度行駛，而一名男子則抓著車頭引擎蓋，身旁還放著一個包包，緊緊攀附在車上。據指，私家車直至遇到紅燈才停下，大叔才趁機脫身，幸僅受輕傷。

網民驚嘆：2.2公里路竟然只有一盞紅綠燈

警方隨後以殺人未遂罪拘捕涉事79歲司機東千鶴子，警方指，東千鶴子與大叔並不認識，事發前，東千在停車場打開車門時，不慎撞到停在隔壁的男子車輛，雙方因此發生糾紛。男子為了阻止對方離開，直接走到車前擋路，詎料東千無視並開動車輛，男子情急之下只好抓住引擎蓋。東千鶴子辯稱自己「快要趕不上去醫院的時間了，沒想過要殺人。」案件有待警方進一步釐清事發經過及相關動機。

相關驚險畫面曝光後迅速被瘋傳，網民紛紛表示：「她是個危險人物」、「令人難以置信的是，2.2公里的路程中竟然只有一盞紅綠燈」、「我希望她交出駕照，永遠不要再開車」、「令人驚嘆的是，當他站在汽車引擎蓋上時，竟然沒有鬆開手中的包包」，亦有網民笑言：「這是最近備受關注的那位玩GTA的老婆婆嗎」、「日本街頭根本愈來愈GTA了」。