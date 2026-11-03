英國網絡安全中心警告：關鍵基建恐成AI網攻目標 短期內網攻事件料大增

英國國家網絡安全中心總監霍恩(Richard Horne)周二(3日)稍後將發表演說，路透社曝光部分內容。霍恩將演說中警告，數十年來，英國有太多組織和供應鏈一直在「用低成本應付資訊科技」，使其系統漏洞百出，預計「未來幾個月，我們極有可能看見網絡事件數量出現前所未見的增加」。

霍恩說：「但我們必須明白，這並非因為AI發明出攻擊我們的新手段，而是因為那些長年遭忽視的資訊安全漏洞，如今能以過去難以想像的規模被發現並加以利用。」

NCSC隸屬英國情報機關「政府通訊總部」(GCHQ)。NCSC在年度報告中指出，到2028年，英國關鍵基建設施極有可能遭到涉及AI惡意程式的勒索軟件攻擊，與此同時，敵對勢力也將利用AI大幅提升其網絡攻擊的規模和效率。