英國網絡安全中心警告：關鍵基建恐成AI網攻目標 短期內網攻事件料大增

英國國家網絡安全中心總監霍恩(Richard Horne)周二(3日)稍後將發表演說，路透社曝光部分內容。霍恩將演說中警告，數十年來，英國有太多組織和供應鏈一直在「用低成本應付資訊科技」，使其系統漏洞百出，預計「未來幾個月，我們極有可能看見網絡事件數量出現前所未見的增加」。
霍恩說：「但我們必須明白，這並非因為AI發明出攻擊我們的新手段，而是因為那些長年遭忽視的資訊安全漏洞，如今能以過去難以想像的規模被發現並加以利用。」
NCSC隸屬英國情報機關「政府通訊總部」(GCHQ)。NCSC在年度報告中指出，到2028年，英國關鍵基建設施極有可能遭到涉及AI惡意程式的勒索軟件攻擊，與此同時，敵對勢力也將利用AI大幅提升其網絡攻擊的規模和效率。
霍恩並指，俄羅斯正持續嘗試滲透英國軍事網絡，與此同時伊朗在全球發動網攻，目標包括英國以及被視為對它構成威脅的個人。此外，中國極可能具有意圖且最有利條件，運用AI攻擊英國關鍵基建設施和其他戰略目標，這些活動將使英國面臨最複雜且持續最長的網絡安全挑戰。路透社指出，俄羅斯、伊朗及中國一再否認涉及網攻的指控。
歐洲各地超市近日接連遭到網攻，暴露其系統存在資訊安全漏洞。霍恩在演說中強調，各方必須立即採取緊急行動，否則一旦發生網攻導致「商店貨架清空、供電中斷甚至企業倒閉，當局就需解釋為何明明看到了警號，也了解風險，卻仍未做出正確的防範決策」。