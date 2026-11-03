兩電單車迎頭相撞　牙齒擊穿頭骨嵌入大腦超恐怖

越南早前發生一宗駭人的交通意外，一名16歲男學生駕駛電單車期間，與另一輛電單車迎頭相撞，由於撞擊力強大，竟導致對方的一隻臼齒，直接擊穿他的頭骨嵌入其腦部深約4厘米，另一隻臼齒則掉落在頭骨外側，造成嚴重的開放性顱腦損傷。

綜合報道，事發於10月26日晚間7時許，一名16歲男學生駕駛電單車期間，與另一輛電單車發生相撞釀成重大車禍，被送到西寧省隆安綜合醫院，男學生當時已出現意識不清、躁動等癥狀，右側額頭還有一道長約5厘米的頭皮撕裂傷。經醫生檢查及電腦斷層(CT)掃描後，發現他的右側額、頂骨骨折，頭骨內外還有2個異物，異物經過的路徑周圍出現大範圍腦部挫傷，並伴隨硬腦膜下出血，傷勢相當嚴重。原來，電單車猛烈撞擊導致對方上排一顆臼齒直接穿透男學生的頭骨，深入其腦部組織約4厘米；另一顆臼齒飛出後，卡在頭骨外側。