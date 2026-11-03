美國中期選舉｜投票前夕民調：特朗普支持度跌至32%逼近任期新低

路透社/ Ipsos周一(2日)公布最新民調顯示，在美國中期選舉前夕，總統特朗普施政滿意度徘徊在任期內新低。路透社指，大批選民將藉這次中期選舉表達對特朗普的不滿。
路透社報道，這項於周一得出的民調結果，凸顯了共和黨自特朗普今年2月對伊朗開戰導致油價飆升後面臨的選情劣勢。在全美的「政黨傾向選票」(generic ballot)調查中，選民傾向支持民主黨多於共和黨，比例為46%對38%。然而，民主黨現在8個百分點的領先優勢，已較一周前同一民調中領先11個百分點，有所縮小。
政黨傾向選票調查能反映全美選民希望由哪個政黨控制國會的整體趨勢，但無法涵蓋決定國會參眾兩院控制權的各州及各選區的戰況。
特朗普所屬的共和黨正全力保住國會多數議席。兩黨的政治研究員多數認為，民主黨最有希望奪下全院改選435席的眾議院主導權。但在參議院，民主黨突圍難度較高，近日在阿拉斯加州及密歇根州陷入苦戰。
特朗普的影響力籠罩著這次中期選舉。民調顯示，僅約32%受訪者滿意特朗普施政表現，與一周前持平，僅略高於兩周前創下的31%歷史新低。在登記選民中，約50%無黨派選民表示他們把選票視為投給反對特朗普的一票。相比之下，13%是為了支持特朗普，33%表示特朗普不是決定投票的因素。
約78%選民表示，生活成本攀升是決定如何投票「非常重要」或「最重要」的議題。當被問到哪個政黨更能處理這問題時，選民選擇民主黨多於共和黨，比例為43%對32%。
民主黨選民的投票意欲似乎更高，民主黨希望這能轉化為投票率優勢。約49%民主黨選民表示今年對投票「非常熱情」，共和黨僅有33%。
路透社/ Ipsos透過網絡調查全美1,765名成年人，抽樣誤差為正負2個百分點。