美國中期選舉｜投票前夕民調：特朗普支持度跌至32%逼近任期新低

路透社報道，這項於周一得出的民調結果，凸顯了共和黨自特朗普今年2月對伊朗開戰導致油價飆升後面臨的選情劣勢。在全美的「政黨傾向選票」(generic ballot)調查中，選民傾向支持民主黨多於共和黨，比例為46%對38%。然而，民主黨現在8個百分點的領先優勢，已較一周前同一民調中領先11個百分點，有所縮小。

路透社/ Ipsos周一(2日)公布最新民調顯示，在美國中期選舉前夕，總統特朗普施政滿意度徘徊在任期內新低。路透社指，大批選民將藉這次中期選舉表達對特朗普的不滿。

政黨傾向選票調查能反映全美選民希望由哪個政黨控制國會的整體趨勢，但無法涵蓋決定國會參眾兩院控制權的各州及各選區的戰況。

特朗普所屬的共和黨正全力保住國會多數議席。兩黨的政治研究員多數認為，民主黨最有希望奪下全院改選435席的眾議院主導權。但在參議院，民主黨突圍難度較高，近日在阿拉斯加州及密歇根州陷入苦戰。