女店員遭企圖性侵奮力抵抗　奪刀反殺前科犯(有片)

巴西發生一宗引發社會廣泛關注的命案，一名犯案累累的42歲男子，假扮顧客闖入戈亞斯州一間雪糕店，亮刀後企圖將獨自當值的女店員拖入洗手間性侵，惟女店員奮力抵抗並成功奪下男子利刃，混亂間刺中其大腿動脈，男子最終因失血過多死亡。

當地媒體報導，事發於10月25日在戈亞斯州阿帕雷西達迪戈亞尼亞一間雪糕店，涉事男子先以借用洗手間為借口入內踩線，徘徊片刻後短暫離開。店內閉路電視畫面顯示，男子在數分鐘後持利刀折返，隨即撲向獨自當值的女店員，並強行將她拖入狹窄的洗手間內企圖性侵。女店員拚死掙扎，二人發生激烈肢體衝突，女方終於奪去對方的利刀，混亂間刀尖刺中男子腿部。男子大腿動脈中刀後大量出血傷重倒地，女店員隨即衝出店外向途人呼救求助並報警。救護人員趕抵現場後，證實男子已死亡。