女店員遭企圖性侵奮力抵抗　奪刀反殺前科犯(有片)

巴西發生一宗引發社會廣泛關注的命案，一名犯案累累的42歲男子，假扮顧客闖入戈亞斯州一間雪糕店，亮刀後企圖將獨自當值的女店員拖入洗手間性侵，惟女店員奮力抵抗並成功奪下男子利刃，混亂間刺中其大腿動脈，男子最終因失血過多死亡。
當地媒體報導，事發於10月25日在戈亞斯州阿帕雷西達迪戈亞尼亞一間雪糕店，涉事男子先以借用洗手間為借口入內踩線，徘徊片刻後短暫離開。店內閉路電視畫面顯示，男子在數分鐘後持利刀折返，隨即撲向獨自當值的女店員，並強行將她拖入狹窄的洗手間內企圖性侵。女店員拚死掙扎，二人發生激烈肢體衝突，女方終於奪去對方的利刀，混亂間刀尖刺中男子腿部。男子大腿動脈中刀後大量出血傷重倒地，女店員隨即衝出店外向途人呼救求助並報警。救護人員趕抵現場後，證實男子已死亡。
揭前科犯電子腳鐐失靈3天無人知
由於洗手間內沒有安裝閉路電視鏡頭，現場亦無其他目擊證人，女店員的口供成為還原案發經過的關鍵依據。戈亞斯州警方調查後指出，死者Nelson Ferreira Lemes持刀施暴在先，女店員當時生命受到即時威脅，其自衛手段符合必要性，因此初步裁定屬於正當防衛，即時將她釋放。案件目前仍在調查中，後續將綜合法醫驗屍報告及現場鑒證結果，再確定是否有人被起訴。
然而，這宗自衛案同時揭露巴西司法監管系統的嚴重漏洞。警方透露，死者過去至少6次搶劫犯罪紀錄，案發時正處司法監控之下，腳上戴有電子腳鐐。該裝置本應即時傳送定位數據予監管機構，但裝置自10月22日起已停止運作，至案發日已經3天，但失靈的裝置未有觸發任何警報，監管部門亦完全無人跟進調查。雖然犯人最終命喪店內，但事件引發當地民眾強烈抨擊官方的監管形同虛設。
Brazil WOMAN FIGHTS OFF 42yo ATTACKER after he DRAGS HER into BATHROOM to RAPE HER Worker uses Nelson Ferreira’s KNIFE against him in SELF-DEFENSE — ATTACKER KILLED ON THE SPOT https://t.co/DixfIMcGnM— RT (@RT_com) October 27, 2026