《龍珠》作者鳥山明故居兼工作室遭拆卸　家人意願政府無權阻止

世界級人氣的漫畫《龍珠》，作者鳥山明在2年前離世後，作為他住所兼工作者的建築物，近日進行清拆工程。據當地市長表示，因為拆卸是鳥山明家人的意願，故此政府無權介入阻止。
《龍珠》作者鳥山明在2024年的3月離世，終年68歲。據日本媒體的報道，鳥山明的公司Bird Studio在他死後從他住所，搬遷至東京。因此有關黃色外牆的建築去向就引起關注。有關建築位於愛知縣的清須市，因為作為鳥山明的住所也是工作室，因此建築就已是一些漫畫迷的「聖地」，因為這裡就是孕育這套風靡全球的漫畫的地方。據日本媒體報道，建築物的拆卸工程在上月展開，目前大部份的建築都已經拆毀。
前助手指工作室難改建博物館
鳥山明的前助手，插畫家的松山孝司就表示：「鳥山明的大部份作品都是在這裡創作。這裡也是我曾經工作過的地方，所以感到很傷感。」他補充：「因為這裡是居民區，我覺得很難改建為博物館，所以也沒辦法。我希望能永遠能留在人們的記憶中。」有關的消息在社交平台上也震驚全球很多漫畫迷，指鳥山明老師的工作室要消失，又指這本身就是日本漫畫文化一個重要的地方。
清須市的市長永田純夫在接受日本《每日新聞》訪問時透露：「據我了解，拆卸是鳥山先生家屬的決定。市政府只能尊重他們的意願，並等待在和平環境下完成重建。」