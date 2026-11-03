《龍珠》作者鳥山明故居兼工作室遭拆卸　家人意願政府無權阻止

世界級人氣的漫畫《龍珠》，作者鳥山明在2年前離世後，作為他住所兼工作者的建築物，近日進行清拆工程。據當地市長表示，因為拆卸是鳥山明家人的意願，故此政府無權介入阻止。

《龍珠》作者鳥山明在2024年的3月離世，終年68歲。據日本媒體的報道，鳥山明的公司Bird Studio在他死後從他住所，搬遷至東京。因此有關黃色外牆的建築去向就引起關注。有關建築位於愛知縣的清須市，因為作為鳥山明的住所也是工作室，因此建築就已是一些漫畫迷的「聖地」，因為這裡就是孕育這套風靡全球的漫畫的地方。據日本媒體報道，建築物的拆卸工程在上月展開，目前大部份的建築都已經拆毀。