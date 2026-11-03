美國麻疹疫情蔓延 紐約州30多年來首見麻疹死亡病例

美國麻疹疫情持續蔓延，紐約州衛生部周一(2日)表示，劉易斯縣(Lewis County)一名兒童因麻疹相關併發症死亡。這是紐約州30多年來首宗確認與麻疹相關的死亡病例。 路透社報道，紐約州州長霍楚爾(Kathy Hochul)上月宣布全州進入災難緊急狀態，以應對州內部分地區及鄰近州份爆發的麻疹疫情。 紐約州衛生部表示：「我們已向劉易斯縣提供資源，協助當地社區宣傳防疫資訊並支持疫苗接種工作，這些措施不僅是為了應對這宗死亡病例，也是持續協助各地防控麻疹疫情的一部分。」

美國疾控中心(CDC)指出，全美今年通報近3,900宗麻疹病例，為1991年以來最嚴重的一年。 霍楚爾上月受訪表示，紐約州將尋求聯邦政府協助遏止疫情。截至10月24日，紐約州今年已通報178宗麻疹病例，其中170宗發生在紐約市以外地區，另8宗在紐約市。紐約州衛生官員表示，正與各縣衛生部門及地方單位合作，為有需求但未接種疫苗的人提供麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗，並對已通報的病例展開調查。

美國衛生及公共服務部透過電郵回應指：「應紐約州要求，CDC已派遣流行病學家和其他專家前往當地，與州衛生官員並肩作戰，提供疫情監測、數據分析、策略規劃和其他疫情應變支援。」 CDC今年已確認3宗麻疹相關死亡病例，但沒公布在哪些州份。 賓夕法尼亞州今年是疫情最嚴重的地區，迄今已通報1,433宗確診病例以及5宗死亡病例。 死亡數據出現落差，與衛生部長小羅拔甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)上任後的政策調整有關，CDC在追蹤麻疹死亡病例時，改為採用國家衛生統計中心(NCHS)數據，而非先前採用各州衛生部門統計數據的做法。