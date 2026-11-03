澳洲社交平台禁令被指違憲　Reddit要求廢除

澳洲就有關於當地，禁止16歲以下兒童接觸社交平台的禁令提出法律挑戰。2日的聽證會在今日（3日）展開。其中包括網上論壇的Reddit及數碼權利組織指禁令違反憲法，要求廢除。

關乎網絡未來發展的澳洲社交平台禁令，在去年12月實施。澳洲當局指，有關法律是為保護兒童免受有古的內容侵害，澳洲的通訊部長韋爾斯（Anika Wells）在坎培拉的高等法院外指：「我們在捍衛的是澳洲民主的一項基本原則，即澳洲人，尤其是澳洲的兒童，享有免受傷害的權利。」她指有關保護是避免兒童受到意識形態的攻擊。有關的訴訟由一個組織「數碼自由計劃」，在去年禁令生效前數星期提出，案件最初由2名青少年的瓊斯（Noah Jones）和內蘭德（Macy Neyland）提出，二人之後退出作為原告，而有關計劃及論壇Reddit參與了訴訟。