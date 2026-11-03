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出版：2026-Nov-03 18:41
更新：2026-Nov-03 18:41

墨西哥食人魔獄中病逝 殘殺30女子剝臉皮吃肉 住所地下埋4300塊骸骨

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墨西哥食人魔門多薩

門多薩生前殺害多名女子，且剝皮食肉，手段變變態兇殘。(互聯網)

墨西哥食人魔門多薩(Andres Mendoza)日前在獄中病逝，終年77歲。他生前在30多年間殺害逾30名女子，剝下多名受害人的臉皮並吃肉，犯案手法變態兇殘……

英國《太陽報》等報道，門多薩上月29日因肺炎併發症，在墨西哥一所高度設防監獄病逝，終年77歲，入獄至今僅服刑約5年。

門多薩的瘋狂殺人暴行在2021年曝光，當時警方正調查他的前女友岡薩雷斯(Reyna Gonzalez)失蹤案。34歲的岡薩雷斯被發現遭人肢解，裝進袋子裡。

警方搜查門多薩位於墨西哥市市郊阿蒂薩潘的住所，發現女性衣物、鞋子、珠寶及多名失蹤女子的身份證件等。調查期間，警員在混凝土地板下掘出逾4,300片骸骨碎片，並發現地下埋著錄影帶及記錄一些女性姓名的筆記。

門多薩接受警方查問時承認犯案，供稱最早於1991年殺人。他其後出庭時表現平靜，表示「我只想說實話。既然事情都是我做的，我還能怎樣？」

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門多薩供稱，慣用的犯案手法是，先在酒吧請喝飲品，藉機結識女子後，將對方誘騙至住所落手。他會持刀襲擊受害人，刺進心臟將其殺死，之後再用大型刀具分屍。更駭人的是，他還曾自拍錄下剝掉受害人頭皮、臉皮以及食人肉的過程。

門多薩供稱多年來殺害逾30名女子，但檢察官僅證實他與其中19人的死亡有關。經審訊後，法官最終判他終身監禁，並追加92年刑期，涉及多項謀殺等重罪。

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