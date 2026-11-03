墨西哥食人魔獄中病逝 殘殺30女子剝臉皮吃肉 住所地下埋4300塊骸骨

墨西哥食人魔門多薩(Andres Mendoza)日前在獄中病逝，終年77歲。他生前在30多年間殺害逾30名女子，剝下多名受害人的臉皮並吃肉，犯案手法變態兇殘……

英國《太陽報》等報道，門多薩上月29日因肺炎併發症，在墨西哥一所高度設防監獄病逝，終年77歲，入獄至今僅服刑約5年。

門多薩的瘋狂殺人暴行在2021年曝光，當時警方正調查他的前女友岡薩雷斯(Reyna Gonzalez)失蹤案。34歲的岡薩雷斯被發現遭人肢解，裝進袋子裡。

警方搜查門多薩位於墨西哥市市郊阿蒂薩潘的住所，發現女性衣物、鞋子、珠寶及多名失蹤女子的身份證件等。調查期間，警員在混凝土地板下掘出逾4,300片骸骨碎片，並發現地下埋著錄影帶及記錄一些女性姓名的筆記。