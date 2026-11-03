身家逾31億女富豪 萬聖節扮露宿者舉牌「我好肚餓」犯眾憎

美國85歲「家政女王」Martha Stewart因一個萬聖節造型意外捲入爭議。她日前在社交平台發布宣傳自家蠟燭產品的帖文時，把自己打扮成一名飢餓的露宿者，手持寫有「I AM HUNGRY HELP ME!!」(我很餓，請幫助我)紙牌，引來大批網民批評，認為她把貧窮及露宿問題當成節日裝扮題材，做法冒犯、離地，更有嘲弄弱勢群體之嫌。

身家估計達4億美元(約31.2億港元)的Martha Stewart，早前在Instagram(IG)上載她在美國購物頻道QVC銷售的蠟燭系列的宣傳照。其中第三張照片中，她穿上破舊衣服，臉上塗抹模仿污垢的化妝效果，神情憔悴，並手持上述的求助紙牌，明顯是在模仿露宿者。她在帖文中寫道：「我的QVC蠟燭非常適合萬聖節！」