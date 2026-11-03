身家逾31億女富豪 萬聖節扮露宿者舉牌「我好肚餓」犯眾憎

美國85歲「家政女王」Martha Stewart因一個萬聖節造型意外捲入爭議。她日前在社交平台發布宣傳自家蠟燭產品的帖文時，把自己打扮成一名飢餓的露宿者，手持寫有「I AM HUNGRY HELP ME!!」(我很餓，請幫助我)紙牌，引來大批網民批評，認為她把貧窮及露宿問題當成節日裝扮題材，做法冒犯、離地，更有嘲弄弱勢群體之嫌。
身家估計達4億美元(約31.2億港元)的Martha Stewart，早前在Instagram(IG)上載她在美國購物頻道QVC銷售的蠟燭系列的宣傳照。其中第三張照片中，她穿上破舊衣服，臉上塗抹模仿污垢的化妝效果，神情憔悴，並手持上述的求助紙牌，明顯是在模仿露宿者。她在帖文中寫道：「我的QVC蠟燭非常適合萬聖節！」
有關帖文發布後迅速引發爭議，其後已被刪除，但相關照片已在網絡廣泛流傳。不少網民認為，把露宿者作為萬聖節裝扮零同理心，質疑她消費社會問題，甚至取笑窮人。
辯稱「本想令人關注露宿者」火上加油
事件持續發酵後，Martha Stewart周日向NBC News等傳媒發表聲明回應，強調自己絕無嘲諷之意，「我對萬聖節造型引起他人反感，感到難過。我的本意是希望讓更多人關注無家可歸這個十分嚴肅的議題，絕非有意冒犯任何人」。但她這番話被指強辭奪理，網民紛湧入其IG怒轟。女星Indya Moore亦批評Martha Stewart，說「一個富婆扮成飢餓的露宿者，與其說是激勵人們產生同情心及採取行動，不如說是讓人見識到有錢會如何使人離地」，「若你真想解決貧困問題，就應利用影響力支持向富人徵稅、以及支持為飢餓和無家可歸者提供免費食物、免費醫療及教育的政策」。
面對群情洶湧，Martha Stewart之後再在IG認錯，說「要承認自己犯了大錯總是很難的」，指自己之前的聲明不夠充分，承認自己不夠敏感、有關打扮不好笑，對自己的行為感到非常抱歉。