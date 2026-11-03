美漢上網找陌生男性侵未婚妻 女方不甘示弱擊退惡狼(有片)

恐怖情人又一例……美國亞利桑那州一名23歲男子竟在熱門論壇Reddit找陌生男子到家中性侵未婚妻，當日剛巧未婚妻獨自在家照顧兩名年幼孩子，陌生男施襲，女子奮力反抗才得以脫險。報道指，男子對陌生男稱自己「擁有她(未婚妻)和她的身體」，女方事前已同意玩這次性侵角色扮演遊戲。

閉路電視畫面顯示，事發時托里斯將阿亞拉推到馬路，阿亞拉大叫：「我吃了藥」，托里斯大聲爆粗質問，「你Fxxx有甚麼病！？」，接著便重重掌摑他。未料阿亞拉自爆，「是你男友叫我來的，他說你喜歡這樣」，還說出他們透過Reddit認識。

警方其後調查阿亞拉與托里斯未婚夫戴爾(Zarian Dyer)通訊紀錄，發現兩人共同策劃性侵托里斯。聊天紀錄顯示，戴爾透過Reddit找上阿亞拉，要求登門性侵托里斯，還囑咐他即使托里斯反抗也不要停手，稱自己「擁有她和她的身體」，托里斯事前已同意玩這次性侵角色扮演遊戲。