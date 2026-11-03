美漢上網找陌生男性侵未婚妻 女方不甘示弱擊退惡狼(有片)

恐怖情人又一例……美國亞利桑那州一名23歲男子竟在熱門論壇Reddit找陌生男子到家中性侵未婚妻，當日剛巧未婚妻獨自在家照顧兩名年幼孩子，陌生男施襲，女子奮力反抗才得以脫險。報道指，男子對陌生男稱自己「擁有她(未婚妻)和她的身體」，女方事前已同意玩這次性侵角色扮演遊戲。
英國《每日郵報》等報道，案發於上月16日，地點是亞利桑州鳳凰城近郊巴克艾市(Buckeye)，托里斯(Bella Torres)正在家中照顧兩名孩子，20歲男子阿亞拉(Adrian Ayala)突然闖入企圖對她性侵。面對暴力襲擊，托里斯奮力反抗，將阿亞拉擊退、趕出家門。
閉路電視畫面顯示，事發時托里斯將阿亞拉推到馬路，阿亞拉大叫：「我吃了藥」，托里斯大聲爆粗質問，「你Fxxx有甚麼病！？」，接著便重重掌摑他。未料阿亞拉自爆，「是你男友叫我來的，他說你喜歡這樣」，還說出他們透過Reddit認識。
警方其後調查阿亞拉與托里斯未婚夫戴爾(Zarian Dyer)通訊紀錄，發現兩人共同策劃性侵托里斯。聊天紀錄顯示，戴爾透過Reddit找上阿亞拉，要求登門性侵托里斯，還囑咐他即使托里斯反抗也不要停手，稱自己「擁有她和她的身體」，托里斯事前已同意玩這次性侵角色扮演遊戲。
案發當天，戴爾對托里斯說要出門購物，又不停發訊息催促阿亞拉「快點過來」，說自己在「想辦法拖時間」等他到來。
根據法院文件，阿亞拉入屋後即向托里斯施襲，掐住她的頸部並試圖脫下她的衣服，混亂中還踢到17個月大的幼兒，導致孩子跌傷頭部。
阿亞拉不敵托里斯敗走，翌日在鄰近的古德伊爾市落網。戴爾於上月29日在工作地點被捕，面臨加重傷害、性虐待、性侵未遂、綁架及串謀等多項控罪，日前提堂，獲准以50萬美元(約392萬港元)保釋候審。警方還在調查其犯案動機及案發經過。