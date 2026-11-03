美國中期選舉｜37歲中學教師被封「小奧巴馬」 戰檢察總長有望打破共和黨近40年壟斷德州

美國中期選舉於當地周二(3日)投票，選前預測受總統特朗普施政拖累，部分共和黨傳統票倉選情激烈，或將由紅變藍由民主黨候選人勝出。其中德州參議員選舉較為矚目，民主黨派37歲中學教師塔拉里科(James Talarico)挑戰共和黨候選人、63歲德州檢察總長帕克斯頓(Ken Paxton)。有人將塔拉里科與前總統奧巴馬相提碰論，封其為「小奧巴馬」。 民調顯示，在德州這個傳統紅州，塔拉里科支持率與帕克斯頓相當接近，其至稍微超前，有望打破共和黨在德州近40年的壟斷。選情告急，連特朗普好友、科技界富商馬斯克也捐巨額為帕克斯頓造勢拉票。

美國中期選舉｜民主黨1988年起無贏過德州參議員議席 國會眾議院全部435席在今次選舉中改選，預測民主黨可取得過半數控制眾院。參議院100席中有35席改選，當中有近10州候選人競爭激烈，大部分屬共和黨傳統票倉。若民主黨成功奪得參院控制權，可攔阻特朗普任命官員，例如若最高法院大法官出現空缺，可不通過特朗普提名的人選。在參院選戰中，民主黨須保住密歇根州的議席，並且從特朗普兩年前總統大選贏得雙位數得票率的州份中取得最少2州，分別為阿拉斯加、艾奧瓦、堪薩斯、內布拉斯加、俄亥俄、南卡羅來納和德州。民主黨自1988年起沒有贏過德州參議員議席，而今次的德州選戰，民主黨新星塔拉里科冒出頭，反觀帕克斯頓被醜聞纏身。

美國中期選舉｜塔拉里科口才了得 引《聖經》批特朗普 教師出身的塔拉里科畢業於奧斯汀大學和哈佛大學，2018年當選德州的州眾議員時從政經驗尚淺，憑藉流暢口才及鮮明個人風格迅速竄起，甚至被民主黨前州參議員Wendy Davis稱為「小奧巴馬」(Baby Obama)。帕克斯頓競選政綱集中貪污和經濟權力，指居於上位者一直令美國人憤怒和分化，因為團結將威脅他們的財富和權力。他主張立法禁止億萬富翁的超級捐款人和其支持的政治人物。塔拉里科亦打出經濟民粹、進步派政策，以及強調基督教信仰的競選路線，試圖從共和黨傳統支持者的宗教價值觀切入，挑戰保守派的政治優勢。他曾引用《聖經》馬太福音批評特朗普的移民和扶貧政策，稱「你不能既愛上帝又恨人。你不能既愛上帝又虐待移民。你不能既愛上帝又壓迫窮人。你不能既愛上帝又欺凌被社會遺棄的人」。