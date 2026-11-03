美國中期選舉｜或重塑美政治格局 民主黨力爭掌國會

美國中期選舉於本港時間周二晚(3日)開始投票，若選民以選票懲罰總統特朗普過去兩年的施政不當，或重塑美國政治格局。執政共和黨過去兩年掌控國會參議院和眾議院，特朗普推行其政策和官員任命可說是暢通無阻。今次兩院議席改選，多個共和黨傳統票倉選情激烈，民主黨力爭從共和黨手上取得議席掌控國會。美聯社稱，即使民主黨只控制其中一院，也可以開啟調查閘門甚至彈劾，國防部長赫格塞思和特朗普前顧問、富商馬斯克有可能被調查。

美國中期選舉｜共和黨傳統票倉選情激烈

根據過往中期選舉結果，自二戰以來，僅有兩次執政黨沒有失去優勢，加上美國民眾對伊朗戰爭導致油價上漲的不滿，共和黨在今次中期選舉不被看好。國會眾議院全部435席在今次選舉中改選，預測民主黨可取得過半數控制眾院。參議院100席中有35席改選，當中有近10州候選人競爭激烈，大部分屬共和黨傳統票倉。在參院選戰中，民主黨須保住密歇根州的議席，並且從特朗普兩年前總統大選贏得雙位數得票率的州份中取得最少2州，分別為阿拉斯加、艾奧瓦、堪薩斯、內布拉斯加、俄亥俄、南卡羅來納和德州。若民主黨成功奪得參院控制權，可阻撓特朗普任命官員，例如若最高法院大法官出現空缺，可不通過特朗普提名的人選。