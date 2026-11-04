美國中期選舉｜票站陸續關閉　特朗普：共和黨表現將勝預期

美國中期選舉投票仍在進行，選民反應熱烈，報道指德州有個別票站更要等候一兩小時才能投票，全美國提前投票的人數亦達到破紀錄的5850萬，比上屆2022年的中期選舉多超過100萬。東岸州份的票站已開始陸續關閉並開始點票。對於選前民調顯示民主黨有望重奪國會控制權，美國總統特朗普說共和黨的表現會比想像中好。

今次選舉被視為總統特朗普上任近兩年以來的期中考試，眾議院改選全部435個席位，參議院100席中，改選其中35席。選前民調顯示，共和黨很可能在今次中期選舉失去眾議院控制權，甚至連參議院也有機會保不住。特朗普周二(3日)接受霍士新聞電話訪問時，再讚賞他在委內瑞拉及伊朗戰事取得的政績，又指通脹問題已經解決，一切都正向好發展，對共和黨同僚的表現感到樂觀，認為選舉結果會比想像的好。