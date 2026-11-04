佛羅里達州空難｜科技公司CEO一家四口罹難 曾嘆人生好得難以置信

美國德州科技公司CEO、45歲的Adam Robinson，日前包下商務噴射機，全家到巴哈馬慶祝生日，卻遇上空難，於佛羅里達州棕櫚灘公路附近墜毀爆炸，機上9人全部罹難。此前曾感嘆自己人生好得難以置信的Adam Robinson，在旅途中一家四口遇難。
自豪不用因工作錯過陪伴子女成長
Adam Robinson曾在華爾街賺取數百萬美元，之後將資金投入企業經營，並成為以科羅拉多州阿斯本為據點，這名Retention創辦人曾向朋友表示，自己的人生「一切都好得令人難以置信」，也曾表示不希望因為工作而錯過陪伴年幼子女成長的時光，他說：「現在跟我同年紀（45歲）的人，常說自己每周工作70、80，甚至90個小時，都是為了家庭……但事實上，他們的家人真正想要的，只是他們能夠陪伴在身邊。」
為了歡慶自己的生日，Adam Robinson決定在這個月初帶著全家人出遊，花200萬美元包機，全家人一起到巴哈馬旅行，飛機周日在佛羅里達州突然俯衝墜毀，並引發猛烈爆炸起火，除了他們一家四口，還有其他友人及保母，全數罹難，一共9人死亡。
好友︰善良充滿愛心
對於Adam Robinson的離世，他的好友Brett Hurt受訪時說：「這是一場令人難以言喻的悲劇。他真的是一個善良、充滿愛心的人，非常愛自己的家人，也非常熱愛這個社會，並且為身邊的每個人付出了很多。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
El Empresario Adam Robinson quien perdió la vida junto a su esposa y sus dos hijas en el trágico accidente del avión que se estrelló en Florida, donde también murieron otras 5 personas, dio una entrevista hace apenas un mes a la plataforma eWebinar, donde hablaba dentro de varios temas del valor de su familia y lo importante que eran para él. Adam definió parte de su éxito por el hecho de que podía pasar tiempo con sus hijos por la mañana y por la noche, no tenia que viajar tanto por trabajo y su esposa podía dedicarse a ser artista a tiempo completo. Sus niñas Emma y Bella, tenía 4 y 2 años respectivamente. Adam Robinson era un empresario tecnológico y fundador de empresas de software.— Audi Rodriguez (@Audi_Rodriguez) November 2, 2026