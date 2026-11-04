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國際
出版：2026-Nov-04 10:29
更新：2026-Nov-04 10:29

佛羅里達州空難｜科技公司CEO一家四口罹難 曾嘆人生好得難以置信

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佛羅里達州空難｜科技公司CEO一家四口罹難 曾嘆人生好得難以置信

佛羅里達州空難｜科技公司CEO一家四口罹難 曾嘆人生好得難以置信

美國德州科技公司CEO、45歲的Adam Robinson，日前包下商務噴射機，全家到巴哈馬慶祝生日，卻遇上空難，於佛羅里達州棕櫚灘公路附近墜毀爆炸，機上9人全部罹難。此前曾感嘆自己人生好得難以置信的Adam Robinson，在旅途中一家四口遇難。

自豪不用因工作錯過陪伴子女成長

Adam Robinson曾在華爾街賺取數百萬美元，之後將資金投入企業經營，並成為以科羅拉多州阿斯本為據點，這名Retention創辦人曾向朋友表示，自己的人生「一切都好得令人難以置信」，也曾表示不希望因為工作而錯過陪伴年幼子女成長的時光，他說：「現在跟我同年紀（45歲）的人，常說自己每周工作70、80，甚至90個小時，都是為了家庭……但事實上，他們的家人真正想要的，只是他們能夠陪伴在身邊。」

為了歡慶自己的生日，Adam Robinson決定在這個月初帶著全家人出遊，花200萬美元包機，全家人一起到巴哈馬旅行，飛機周日在佛羅里達州突然俯衝墜毀，並引發猛烈爆炸起火，除了他們一家四口，還有其他友人及保母，全數罹難，一共9人死亡。

「Learjet 60」噴射機在佛羅里達州棕櫚灘一條主要公路附近墜毀爆炸（路透） Adam Robinson一家四口 Adam Robinson一家四口遇難（AP） 「Learjet 60」噴射機在佛羅里達州棕櫚灘一條主要公路附近墜毀爆炸（路透） 「Learjet 60」噴射機在佛羅里達州棕櫚灘一條主要公路附近墜毀爆炸（路透） 「Learjet 60」噴射機在佛羅里達州棕櫚灘一條主要公路附近墜毀爆炸（AP） 「Learjet 60」噴射機在佛羅里達州棕櫚灘一條主要公路附近墜毀爆炸（路透） 「Learjet 60」噴射機在佛羅里達州棕櫚灘一條主要公路附近墜毀爆炸（路透） 「Learjet 60」噴射機在佛羅里達州棕櫚灘一條主要公路附近墜毀爆炸（AP） 「Learjet 60」噴射機在佛羅里達州棕櫚灘一條主要公路附近墜毀爆炸（路透）

好友︰善良充滿愛心

對於Adam Robinson的離世，他的好友Brett Hurt受訪時說：「這是一場令人難以言喻的悲劇。他真的是一個善良、充滿愛心的人，非常愛自己的家人，也非常熱愛這個社會，並且為身邊的每個人付出了很多。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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