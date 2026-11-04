北韓頻開烤肉店供應牛肉鴕鳥肉　被質疑營造繁榮假象(有片)

北韓官媒自9月以來，大力宣傳全國各地新開了十多間豪華烤肉餐廳，不僅能吃高級牛肉，菜單上甚至出現鴕鳥肉。不過，根據聯合國統計，北韓有超過四成人口長期營養不良，有專家分析，金正恩頻繁開設高級餐廳，其實只是為了營造國家經濟繁榮的假象。

根據路透社報道，北韓宣傳影片顯示，日前北韓新義州一間烤肉店開幕典禮上的剪綵儀式，這店有三層樓高，餐桌上除了肉片，還有各式配料，餐廳烤盤上有滿滿的蔬菜，搭配著肉片翻炒滋滋作響。自9月以來，北韓官媒宣稱，全國開設十幾家新烤肉餐廳，一股新的美食熱潮席捲當地。首爾餐廳老闆、脫北者李女士表示：「在北韓只有特殊階層的人，才能在特殊場合吃到烤牛肉，即使是高級官員，也不可能每天都吃，所以在北韓烤牛肉非常難得。」她回憶指，因為牛都被留作為農業勞動力，因此牛肉是北韓民眾眼裡的奢侈品。