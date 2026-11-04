北韓頻開烤肉店供應牛肉鴕鳥肉　被質疑營造繁榮假象(有片)

北韓官媒自9月以來，大力宣傳全國各地新開了十多間豪華烤肉餐廳，不僅能吃高級牛肉，菜單上甚至出現鴕鳥肉。不過，根據聯合國統計，北韓有超過四成人口長期營養不良，有專家分析，金正恩頻繁開設高級餐廳，其實只是為了營造國家經濟繁榮的假象。
根據路透社報道，北韓宣傳影片顯示，日前北韓新義州一間烤肉店開幕典禮上的剪綵儀式，這店有三層樓高，餐桌上除了肉片，還有各式配料，餐廳烤盤上有滿滿的蔬菜，搭配著肉片翻炒滋滋作響。自9月以來，北韓官媒宣稱，全國開設十幾家新烤肉餐廳，一股新的美食熱潮席捲當地。首爾餐廳老闆、脫北者李女士表示：「在北韓只有特殊階層的人，才能在特殊場合吃到烤牛肉，即使是高級官員，也不可能每天都吃，所以在北韓烤牛肉非常難得。」她回憶指，因為牛都被留作為農業勞動力，因此牛肉是北韓民眾眼裡的奢侈品。
分析人士：金正恩或藉此營造經濟發展民生改善
路透社報道指出，分析人士認為，這些餐廳陸續開幕，可能是北韓領導人金正恩，向外界展現國家日益繁榮的方式，也藉此營造經濟發展民生改善的形象。南韓統一研究院主任李正恩說：「因此烤肉店數量的不斷增長，可以是一種強有力的宣傳工具，表明國家確實，正在為人民提供一些服務。」同時，其他休閒娛樂場所，包括水上樂園咖啡館以及高級百貨商場等等，也陸續在北韓各地興起。倫敦大學教授級研究員史密斯說：「對於每年要為飢餓，而擔憂的北韓人來說，肉類是飲食中的奢侈品。」「(北韓)政府希望傳遞出一個訊息，那就是全國經濟有望改善，北韓電視上播放的很多內容，不是誇大其詞就是虛假的，每個人都知道這一點。」根據聯合國世界糧食計畫署估計，2022年北韓超過1,070萬人營養不良，佔人口四成以上，新餐廳帶來的繁華，是否真能反映全民生活改善，仍令外界質疑。