米高積遜離世17年爆爭產，28歲女兒控管理人長年掌控扣錢。

已故流行樂天王米高積遜(Michael Jackson)離世17年，留下龐大遺產。他28歲的女兒Paris Jackson於上月28日向法院提出聲請，要求遺產管理人John Branca將6億美元(約47億港元)轉入家族信託基金，指控對方長年掌控父親的財產，導致她與2名兄弟遲遲無法取得應有的繼承款項。

綜合報道，Paris將矛頭直指米高積遜生前的娛樂律師及長期遺產管理人John Branca。她指，父親2009年過世至今，遺產已創造數十億美元收入，家族信託基金卻仍未獲得完整注資，質疑管理人沒有正當理由繼續扣住遺產。根據米高積遜生前立下遺囑，規定3名子女年滿21歲後，就能開始領取各自信託基金的收益，30歲可取得本金的三分之一，35歲再領取剩餘部分的一半，40歲則能領完全部財產。不過，Paris指，她與29歲哥哥Prince、24歲弟弟Bigi至今只能領取John Branca決定發放的金額。Paris更指控，當她去年開始質疑遺產管理方式，包括John Branca疑似向同事發放合約以外的款項後，就遭到法律訴訟及公開攻擊，3兄妹獲得的款項還被大幅削減數百萬美元。