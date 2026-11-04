1966年原版蝙蝠俠收藏卡　破紀錄以172萬元拍出(有片)

一張於1966年由當地知名集換卡品牌Topps發行的《蝙蝠俠》系列「黑蝙蝠」(Black Bat)中的第1號收藏卡，於上月23日在美國德州拍賣行Heritage Auctions總部的拍賣會上，拍賣價加上買家佣金和手續費，以21.96萬美元(約172萬港元)成交，刷新非體育類復古收藏卡的公開拍賣價格紀錄。

綜合報道，該「黑蝙蝠」系列收藏卡，與美國廣播公司製作、由Adam West和Burt Ward主演的《蝙蝠俠》劇場版電影一同推出。全系列共55張，正面為繪制的插畫，橙色背面則印有部分故事內容，以連續敘事的方式展現蝙蝠俠的冒險經歷。卡片插畫由插畫師Norman Saunders和漫畫家Bob Powell創作。其特點是帶有黑色蝙蝠形狀的標志，與之後推出的「紅蝙蝠」和「藍蝙蝠」系列有所區別。