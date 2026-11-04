1966年原版蝙蝠俠收藏卡　破紀錄以172萬元拍出(有片)

一張於1966年由當地知名集換卡品牌Topps發行的《蝙蝠俠》系列「黑蝙蝠」(Black Bat)中的第1號收藏卡，於上月23日在美國德州拍賣行Heritage Auctions總部的拍賣會上，拍賣價加上買家佣金和手續費，以21.96萬美元(約172萬港元)成交，刷新非體育類復古收藏卡的公開拍賣價格紀錄。
綜合報道，該「黑蝙蝠」系列收藏卡，與美國廣播公司製作、由Adam West和Burt Ward主演的《蝙蝠俠》劇場版電影一同推出。全系列共55張，正面為繪制的插畫，橙色背面則印有部分故事內容，以連續敘事的方式展現蝙蝠俠的冒險經歷。卡片插畫由插畫師Norman Saunders和漫畫家Bob Powell創作。其特點是帶有黑色蝙蝠形狀的標志，與之後推出的「紅蝙蝠」和「藍蝙蝠」系列有所區別。
獲鑑定為Mint 9評級極為罕見
至於今次拍賣的第1號原版收藏卡，其實並不罕有，卻因為獲專業鑑定機構PSA的Mint 9評級，即近乎完美，成為目前已知存世且經評級的最高分版本之一。PSA歷年曾鑑定2,455張同款卡，僅有13張達到Mint 9評級，至今更沒有任何一張獲得滿分Mint 10評級。加上這款卡在收藏界中，因為極易因邊角磨損或印刷對焦不正而貶值，所以極為罕見。