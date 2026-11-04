時隔近200年　世上首張拍攝到人類的照片拍攝地終找到

1838年，有「攝影之父」之稱的發明家Louis Daguerre拍攝了巴黎的風景。由於經長時間曝光，照片中只拍到站在街上的擦鞋童和他的顧客，令這張照片成為已知最古老、世上第一張拍攝到人物的照片。由於巴黎的城市景觀之後發生巨大變化，照片中兩人所在的確切地點近200年以來一直是個謎，直至研究人員花了2年時間追尋，終於找到了。

綜合報道，發明銀版攝影法的Louis Daguerre，當年拍片這張相片時曝光了幾分鐘，儘管路過的人很多，照片卻沒留痕，只拍到一位停下來擦鞋的顧客和擦鞋童。Louis的工作室在1839年被大火燒毀，周圍的建築物也作為19世紀中期被稱為「巴黎改造」的大規模城市重建項目之一被拆除。在建造現在的共和國廣場時，聖殿大道也被縮短了。歷史上首次拍攝照片的兩個人的確切位置已難以辨識。