時隔近200年　世上首張拍攝到人類的照片拍攝地終找到

1838年，有「攝影之父」之稱的發明家Louis Daguerre拍攝了巴黎的風景。由於經長時間曝光，照片中只拍到站在街上的擦鞋童和他的顧客，令這張照片成為已知最古老、世上第一張拍攝到人物的照片。由於巴黎的城市景觀之後發生巨大變化，照片中兩人所在的確切地點近200年以來一直是個謎，直至研究人員花了2年時間追尋，終於找到了。
綜合報道，發明銀版攝影法的Louis Daguerre，當年拍片這張相片時曝光了幾分鐘，儘管路過的人很多，照片卻沒留痕，只拍到一位停下來擦鞋的顧客和擦鞋童。Louis的工作室在1839年被大火燒毀，周圍的建築物也作為19世紀中期被稱為「巴黎改造」的大規模城市重建項目之一被拆除。在建造現在的共和國廣場時，聖殿大道也被縮短了。歷史上首次拍攝照片的兩個人的確切位置已難以辨識。
團隊花兩年時間追查拍攝地點
直至2024年，瑞典電影製作人Maximilian van Aaltric和另外兩人參觀共和國廣場，並注意到這個歷史遺址沒有任何記錄，就開始調查，他們發現的第一件事，是書籍和網路上廣泛流傳的照片都是鏡像、左右顛倒。為與實際的城市景觀進行對比，團隊將照片翻轉回原來的方向；又花了兩年時間研究城市和博物館的舊文件，重現1838年的街景，期間發現有3棟建築物仍然存在，之後創建周圍地區的3D模型，再委託兩家建築公司，以那3棟建築物為地標進行三角測量，確定了照片中兩個人的確切位置。由於兩家建築公司計算出的位置略有偏差，因此取兩點之間的中點定為確切位置，並於上月15日，於共和國廣場的地面嵌入青銅紀念牌匾，以紀念這張首張人類照片的拍攝地。